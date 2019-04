Identitäre Partei veräppelt Identitäre Bewegung mit Fake-Website

Täuschend ähnlicher Website-Name zu Rechtsextremen, aber mit gegenteiligem Ziel: "Weltoffen. Antifaschistisch. Sozial. Das ist das wahre Österreich"

Die Identitäre Bewegung hat in den vergangen Wochen für einige Aufregung gesorgt. Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch hat an den österreichischen Ableger der rechtsextremen Organisation gespendet. Die möglichen Verstrickungen zur Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) sorgen seither ebenfalls für regelmäßigen Gesprächsstoff. Nun nutzen Scherzbolde den Trubel, um die Identitäre Bewegung mit einer neuen Webseite zu veräppeln: identitaerebewegung.at.

Gegenteiliges Programm

Der Domain-Name unterscheidet sich dabei nur geringfügig vom echten Webauftritt der Rechtsextremen: Diese führt noch einen Bindestrich zwischen den beiden Wörtern. Inhaltlich bietet die neue Website aber das blanke Gegenteil. Das Motto lautet: "Weltoffen. Antifaschistisch. Sozial. Das ist das wahre Österreich." Das Ziel "der neuen Partei für Österreich" sei es, den Ruf des Landes als zwar grantiges aber ansonsten weltoffenes, antifaschistisches, antirassistisches und von nationalsozialistischem Gedankengut befreites Land wiederherzustellen.

foto: screenshot identitaerebewegung.at Das Logo der neuen "Identitären Bewegung".

Gefordert wird der "große Austausch ewigstudierender Nazis durch arbeitswillige MigrantInnen". Eine ironische Anspielung auf die von den echten Identitären propagierten Idee eines "Großen Austauschs" des "weißen Europas" durch Einwanderer. Die FPÖ wird auf der Website als ideologische Tochter der rechtsextremen Identitären bezeichnet. Das Titelbild zeigt einen mit Kreide gekennzeichneten Schriftzug auf der Straße: "braune Scheiße". Das Logo ist leicht abgewandelt zum Original: Rot-schwarz statt gelb-schwarz. Die Spitze in der Mitte ist seitenverkehrt.

Tal Silberstein

Scherzhaft ist auch die Kennzeichnung "A Tal Silberstein Production" am unteren Ende der Webseite zu verstehen. Der Politikberater hatte im Nationalratswahlkampf 2017 mit seinem "Dirty Campaigning" für die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) für heftige innenpolitische Kontroversen gesorgt. Der Name "A Tal Silberstein Production" taucht dabei übrigens nicht zum ersten Mal auf, so wurde in der Vergangenheit bereits eine Satzung für eine Partei mit dieser Bezeichnung hinterlegt, wie das Innenministerium gegenüber dem STANDARD bestätigt. Eine Satzung ist in Österreich die einzige Voraussetzung, um eine politische Partei gründen zu können. Der Parteigründer konnte nicht erreicht werden. So bleibt vorerst unklar, ob hier wirklich ein direkter Zusammenhang zwischen der Partei und der Webseite besteht. (red, 24.4.2019)