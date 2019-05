Hotelchefin Evelin Hanke: "Was wahr ist, bestimmt der Gast"

Evelin Hanke leitet eines der besten Spa-Hotels der Welt. Sie versucht sich in den Gast hineinzudenken.

Dutzende hohe nationale und internationale Auszeichungen hat das Lefay-Resort am Gardasee seit 2009 erhalten – weil es wohl zu den besten Spa-Hotels der Welt gehört. Nun könnte man selbstbewusst entgegenhalten, dass die Dichte an erstklassigen Wellness-Häusern weltweit nirgendwo höher ist als in Österreich. Warum also als Kärntnerin Hoteldirektorin in Italien werden?

Eveline Hanke war schon in jungen Jahren vom Gardasee begeistert und arbeitete immer wieder dort. "Vor sechs Jahren wurde ich dann mit der Leitung eines Fünf-Sterne-Hauses am Gardasee betraut – nicht von diesem", erzählt sie. "Die Denkweise und die Werte haben sich nicht mit meinen gedeckt, also habe ich das Haus wieder verlassen."

Zum Glück elastischer

Bei Lefay seien die Vorstellungen nun dieselben, wie ein Hotel funktioniert: "Jeder Gast soll sich wie der einzige wichtige Gast fühlen, jeder einzelne ist ein VIP", meint Hanke. Dafür müsse man sich in die Denkweise des Gasts hineinversetzen können. "Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Aber was in unserem Business richtig und wahr ist, bestimmt letztlich der Gast."

Die 50-Jährige ist sich bewusst, dass die Konkurrenz unter hervorragenden Spa-Hotels groß ist. "Unser Vorteil ist, dass wir mit Wellness nicht das Spa meinen, sondern den Begriff als Lebensgefühl verstehen. Und dieses Gefühl ist am Gardasee besonders: ein bisserl österreichisch, aber zum Glück elastischer."

Über ihre Mitarbeiter sagt Hanke etwas Bemerkenswertes: "Sie müssen mich überall dort vertreten, wo ich mich nicht in Person um das Wohl der Gäste kümmern kann. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist demnach genauso wichtig wie die der Gäste." (Sascha Aumüller, RONDO, 7.5.2019)

Info: lagodigarda.lefayresorts.com