Die Briten sind im royalen Babyfieber. Nach den drei Kindern von Prinz William und seiner Frau Herzogin Kate steht die nächste Geburt vor der Tür. Herzogin Meghan und Prinz Harry, Herzog von Sussex, die sich erst vergangenen Mai das Ja-Wort gegeben haben, erwarten ihr erstes Kind.

Wann genau der Sprössling zur Welt kommt, ist nicht ganz klar – nur, dass es jederzeit so weit sein könnte. Bis dahin wird im britischen Königreich spekuliert und gewettet was das Zeug hält. Klar ist jedenfalls, dass trotz der ganzen Aufregung das Kind der US-amerikanischen Ex-Schauspielerin, die Bekanntheit mit ihrer Rolle in der Serie "Suits" erlangte, und des britischen Prinzen wohl nie den Thron besteigen wird. (red, 25.4.2019)