Welche Bücher können Sie immer wieder lesen?

Was macht für Sie den Reiz des Mehrfachlesens aus? Teilen Sie Ihre Lesevorlieben im Forum!

Manche Bücher liest man mit Genuss bis zur letzten Seite, klappt sie zu und macht sie nie wieder auf. Andere sind schon ganz zerfleddert, weil sie zuverlässig in unregelmäßigen Abständen immer wieder gelesen werden, im Bett, in der Wiese, auf Fernreisen und in der U-Bahn – obwohl man die Handlung schon längst kennt und einen keine Überraschung mehr erwartet. Mit den Jahren ändert sich die eigene Sicht aufs Leben, und so kann man auch bei seinen Lieblingsbüchern bei jedem nochmaligen Lesen andere Nuancen erkennen und vormals Überlesenes entdecken. Und es gibt der Leserin, dem Leser auch ein Gefühl von Vertrautheit, Zeilen zu lesen, in denen man nach so vielen Jahren quasi schon daheim ist. Für User "Jan Herzka" stehen seine Viellesepräferenzen schon fest:

Zu welchen Büchern kehren Sie immer wieder zurück?

Und warum? Was macht sie für Sie so lesenswert? Seit wie vielen Jahren sind die Bücher in Ihrer Leserotation? Teilen Sie Ihre Vielleseempfehlungen im Forum! (aan, 25.4.2019)