Causa "Ratten"-Gedicht: Van der Bellen bestellte Strache in die Hofburg

Bundespräsident äußert sich zu "Ratten"-Gedicht: "Hetze werden wir niemals akzeptieren." Staatsoberhaupt erinnert Regierung an achtsamen Umgang mit Sprache

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch den jüngsten blauen Einzelfall rund um das Braunauer "Ratten"-Gedicht kommentiert. Via Facebook äußerte sich das Staatsoberhaupt, dass derartige Aussagen das gesellschaftliche Klima vergiften und zur Spaltung beitragen würden. Dies würde auch das Ansehen Österreichs im Ausland massiv beschädigen: "Hetze gegen Mitmenschen werden wir in Österreich niemals akzeptieren."

Er habe ein persönliches Gespräch mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Dienstag in der Hofburg geführt und ihn noch einmal daran erinnert, dass es eine "besondere Achtsamkeit beim Gebrauch der Sprache" bedürfe. Besonders Funktionäre einer Regierungspartei trügen Verantwortung für Zusammenhalt der Gesellschaft und sollten für ein Klima des Respekts sorgen.

Van der Bellen fand aber nicht nur mahnende Worte für die türkis-blaue Bundesregierung, sondern lobte Kurz für dessen klare Reaktion und nahm zur Kenntnis, dass im Fall Braunau rasch Konsequenzen gezogen wurden. (mte, 24.4.2019)