Attentäter in Sri Lanka waren acht Männer und eine Frau

Drei Tage nach der Terrorwelle bleibt die Lage auf der Insel angespannt, vor einem Kino wurde am Mittwochvormittag eine kontrollierte Explosion durchgeführt

Colombo – Die Lage in Sri Lanka bleibt drei Tage nach der verheerenden Terrorwelle angespannt. Vor einem Kino in der Hauptstadt Colombo wurde am Mittwochvormittag von der Polizei ein Motorroller gesprengt, der irrtümlich für einen Sprengsatz gehalten worden war.

In der Nacht hat die Polizei zudem nach eigenen Angaben 18 weitere Verdächtige festgenommen. Damit stieg die Zahl der im Zusammenhang mit den Anschlägen Festgenommenen auf insgesamt 58. Am Morgen wurde bekannt, dass es sich bei den Attentätern um insgesamt acht Männer und eine Frau handelt. Dies gab Vizeverteidigungsminister Ruwan Wijewardene bekannt.

Die Serie von Bombenanschlägen auf christliche Kirchen und Hotels hatte den mehrheitlich buddhistischen Inselstaat an der Südspitze Indiens am Ostersonntag erschüttert, nach aktuellem Stand kamen dabei 359 Menschen ums Leben, darunter viele Ausländer. Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) nahm die Anschläge am Dienstag für sich in Anspruch. Die Regierung schreibt die Anschlagsserie der einheimischen Islamistengruppe National Thowheeth Jama'ath (NTJ) zu. Die Behörden prüfen aber, ob es Unterstützung aus dem Ausland gab. (red, APA, 24.4.2019)