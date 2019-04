Thiem bezwingt Auftakthürde Schwartzman

Österreicher gewinnt in der zweiten Runde von Barcelona gegen die Nummer 25 der Welt aus Argentinien

Barcelona – Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem hat beim ATP-500-Tennisturnier in Barcelona am Dienstag zum Auftakt gegen Diego Schwartzman gewonnen. Thiem bezwang den Argentinier (ATP-Nr. 25) in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

Thiem ließ sich nach druckvollem Beginn und schnellem Break zum 2:0 auch von einem Break Schwarzmanns zum 3:3 nicht irritieren und holte sich den ersten Satz 6:3. Das Duell mit langen Ballwechseln setzte sich im zweiten Satz fort, auch dort fand Thiem die richtigen Antworten. Nach 1:28 Stunden war das Match beendet.

Im Head-2-Head stellte der Österreicher auf 4:2. In der dritten Runde wartet Jaume Munar (ATP-Nr. 57). Der aufstrebende Spanier setzte sich gegen den als Nummer 14 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:3 durch.

Die bisher einzige Begegnung mit Munar gewann Thiem im Vorjahr eben in Barcelona mit 7:6, 6:1. Damals stand der 21-Jährige aus der Akademie von Rafael Nadal noch auf Platz 174 der Weltrangliste.

Der deutsche Jungstar Alexander Zverev ist indes bereits in der 2. Runde ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte unterlag nach einem Auftakt-Freilos dem Weltranglisten-81. Nicolas Jarry aus Chile mit 6:3,5:7,6:7(5). (red, 23.4.2019)