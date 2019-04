Sah Rote Karte im Match gegen St. Pölten

Wien – Salzburg-Verteidiger Andreas Ulmer ist nach seiner umstrittenen Roten Karte wegen Torraubs im Spiel gegen St. Pölten am vergangenen Sonntag (1:1) ohne Sperre davongekommen. Wie der Strafsenat der Fußball-Bundesliga am Dienstagabend bekanntgab, stellte das Gremium das Verfahren ein. Der ÖFB-Teamverteidiger ist damit am Mittwoch im Heimspiel gegen Wolfsberg (19.00 Uhr) einsatzberechtigt. (APA, 23.4.2019)