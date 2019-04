Autor Dieter Forte gestorben

Schriftsteller verstarb am Ostermontag im Alter von 83 Jahren

Frankfurt am Main – Der Schriftsteller Dieter Forte ist tot. Wie sein Verlag S. Fischer am Dienstag in Frankfurt mitteilte, starb Forte am Ostermontag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Basel.

Fortes vielfach mit Preisen ausgezeichnetes Werk umfasst Theaterstücke, Romane, Hör- und Fernsehspiele. 1970 machte sein Drama "Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung" auch international Furore. In kirchlichen Kreisen löste es heftige Gegenreaktionen aus.

Dieter Forte, am 14. Juni 1935 in Düsseldorf geboren, ließ sich 1962 als freier Autor nieder. Im Fokus seines Schreibens standen die Lebensverhältnisse des modernen Menschen unter der Herrschaft von Technik und Kapital.

In den 1980er-Jahren wandte sich Dieter Forte der Arbeit an einem großen mehrteiligen Romanprojekt zu. Zwischen 1992 und 2004 erschienen "Das Muster", "Tagundnachtgleiche" (ursprünglich "Der Junge mit den blutigen Schuhen"), "In der Erinnerung" und "Auf der anderen Seite der Welt". Zusammen bilden sie die "Tetralogie der Erinnerung".

2013 legte Forte, der seit langem in Basel lebte, das Buch "Labyrinth der Welt" vor. Zuletzt erschien im Februar 2019 "Als der Himmel noch nicht benannt war". (APA, dpa, 23.4.2019)