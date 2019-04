Burgenland-Rechnunghof: Aufregung um Verdunkelungsgefahr

Am Donnerstag berät der burgenländische Landtag über die kürzlich verfügte Beschränkung seines Rechnungshofs. Die Sondersitzung wird auch anderswo aufmerksam verfolgt

Das Burgenland ist in heller Aufregung. Es bestehe Verdunkelungsgefahr. Das sagen nicht nur die Landtagsopposition und Andreas Mihalits, der Direktor des Landesrechnungshofes. Auch in den rot-blauen Regierungsfraktionen ist man irritiert. In der blauen beinahe verstimmt.

Die Landesregierung – wie man hört, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in sehr einsamer Erwägung – hat dem Rechnungshof nämlich die Zugriffsberechtigung aufs landeseigene Buchhaltungssystem beschränkt. Nur noch "prüfungsbezogen" soll diese gewährt werden.

Gewaltenteilung

Mihalits schrieb daraufhin einen warnenden Brief an die Abgeordneten, jene der Opposition riefen zur Sonderlandtagssitzung. Und dort sollen am Donnerstag die Erwägungen des Landeshauptmanns erwogen werden. Dieser ist als oberstes Organ der Exekutive eigentlich prüfungsunterworfen der Legislative, dem Landtag, dessen Organ der Rechnungshof ist. Man nennt das "Gewaltenteilung".

Mihalits erzählte dem STANDARD, dass ihn der Landeshauptmann zum Gespräch gerufen und dort erklärt habe: "'So, wie ihr arbeitet, gibt es keine ausreichende gesetzliche Grundlage.' Ich habe widersprochen: Da gibt es ausreichend Judikatur. Aber die Position des Landeshauptmanns war unmissverständlich."

Salzburg-Krise

2012 und im Lichte des Salzburger Finanzskandals habe man auch im Burgenland entschieden, dem Rechnungshof einen unbeschränkten SAP-Zugang – die deutsche Firma SAP ist Weltmarktführer bei Verwaltungs- und Buchhaltungssystemen – zu ermöglichen. Salzburg habe ja gezeigt, "dass man den Rechnungshof ungestraft anlügen kann. Der SAP-Zugang war ein wertvolles Korrektiv, man konnte so einen Gegenabgleich machen."

Mehrmals schon habe sich das als hilfreich erwiesen. Und die Prüfer hätten sich in den vergangenen sieben Jahren auch eine gewisse Gewitztheit erarbeitet. "Oft ist es ja gar nicht böse Verschleierungsabsicht, sondern Versehen."

Falsches Bild

Aber Absicht gebe es natürlich auch. Bei der Prüfung des 2013er-Rechnungsabschlusses sei im SAP-System eine Unregelmäßigkeit aufgetaucht. 10,3 Millionen hätten gefehlt. Die Zahlung selbst sei nicht das Problem gewesen, wohl aber die Begründung fürs Verschweigen – es ging um die landeseigenen Pflegeheime – der geprüften Stelle: "Die Zahlungsströme an diese indirekte Beteiligung wurden nicht übermittelt, da dies ein falsches Bild erzeugen würde."

Genau solche exekutiven Überlegungen fürchtet der Prüfer. "Es ist nicht die Aufgabe der Verwaltung, sich den Kopf eines Prüfers aufzusetzen." Gehe durch, was Doskozil wolle, verschiebe sich "die Entscheidung, was wir sehen und was nicht, in die Sphäre der geprüften Stelle. Da ist die ständige Rechtsprechung eindeutig: Das ist nicht zulässig."

Mustermachtkampf

Eine – nachgereichte – Begründung für die exekutive Beschränkung der legislativen Gewalt ist der Datenschutz. Das aber, so Andreas Mihalits, sei auch ausjudiziert. "Nicht der Geprüfte muss gegenüber dem Prüfer auf den Datenschutz Bedacht nehmen, sondern der Prüfer gegenüber der Öffentlichkeit."

Dass man sage, auch in anderen Ländern gebe es so einen weitreichenden SAP-Zugang nicht, hält Mihalits für konstruiert. "Die Rechnungshöfe sind ähnlich, aber nicht gleich." Überall aber sei es in den vergangenen sieben Jahren besser geworden. "Wir sind die Ersten, die einen Rückschritt in Kauf nehmen müssen."

Die donnerstägige Sondersitzung ist darum übers Burgenland hinaus relevant. Es ereignet sich hier eine Art Mustermachtkampf: Bleibt's beim Doskozil-Kurs, könnte nämlich auch woanders einschlägiges Prüf-Ungemach drohen. (Wolfgang Weisgram, 24.4.2019)