Schauspielerin Hannelore Elsner verstorben

Sie wurde 76 Jahre alt

Die deutsche Schauspielerin Hannelore Elsner ist am Ostersonntag nach kurzer Krankheit verstorben. 1942 in Bayern geboren, wuchs Elsner in München auf und begann ihre Karriere am Theater. 1959 debütierte sie 17-jährig an der Seite von Freddy Quinn als Filmschauspielerin und wurde mit Unterhaltungsfilmen bekannt. Von 1994 bis 2001 war die für die ARD "Die Kommissarin".

Erfolg auch bei Kritikern erreichte sie mit beinahe 60 Jahren. Die Rolle der suizidgefährdeten Schriftstellerin in "Die Unberührbare" von Oskar Roehler bescherte ihr 2000 Lob und zahlreiche Preise. Vielbeschäftigt drehte Elsner vier bis fünf Filme im Jahr. Zuletzt spielte Elsner in Doris Dörries "Kirschblüten & Dämonen". (red, 23.4.2019)