Außer Atem, EU-Wahl oder My Week with Marilyn: TV-Tipps für Mittwoch

Außerdem: Terra Mater: Brasilien – Welt des Wassers, Factum, Europa – der neue Kalte Krieg, Bildbuch

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Brasilien – Welt des Wassers Das Element Wasser bestimmt die Natur Brasiliens. Die Reise beginnt im Atlantik, führt über den Amazonasregenwald bis ins Herz des Landes. Bis 21.15, Servus TV

20.15 NATUR

Heimat Österreich: Tiroler Lieblingsplätze Das Gaistal, der Seebensee, die Kaiserklamm bei Brandenberg: Tirol hat viele faszinierende Landschaften zu bieten – und Menschen, die mit diesen Landschaften eng verbunden sind. Bis 21.05, ORF 3

20.15 GANGSTERDRAMA

Außer Atem (À bout de souffle, F 1960, Jean-Luc Godard) In die Kinogeschichte eingegangen: der bestechend coole Jean-Paul Belmondo, Leichtsinn hinter den Mundwinkeln, und die wunderbar schöne Jean Seberg. Bis 21.40, Arte

arthaus

22.15 POLITIKMAGAZIN

Factum Laut einer Studie leidet ein Viertel der Zehn- bis 18-Jährigen in Österreich unter ernsten psychischen Problemen. Bis 23.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

EU-Wahl 19: Fokus Europa – Projekt Friede Die Themen sind dieses Mal: Ist das Friedensprojekt EU noch aktuell? Wer entscheidet in Brüssel? Und wie entsteht eine neue EU-Richtlinie oder Verordnung? Bis 23.05 ORF 2

23.00 PLATINBLOND

My Week with Marilyn (USA/GB 2011, Simon Curtis) Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere entscheidet sich Marilyn Monroe (Michelle Williams), nach England zu reisen und einen Film mit Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) zu drehen. Doch schon früh beginnt die Fassade der Leinwandschönheit zu bröckeln. Leichte Filmkost, in der der Mythos Marilyn durch die Augen eines liebestrunkenen Jungen betrachtet wird. Bis 0.40, Servus TV

my week with marilyn - trailer

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Europa – der neue Kalte Krieg Die Kündigung des Atomwaffen-Abrüstungsvertrags INF durch die USA Anfang des Jahres könnte ein neues atomares Wettrüsten wie in Zeiten des Kalten Krieges einläuten. Die Doku zeigt, wie die Modernisierung von US-Atombomben auf europäischem Boden Diskussionen über eigene Atombomben für Europa verschärfen. Bis 23.50, ORF 2

23.15 GODARD

Bildbuch (F 2018, Jean-Luc Godard) Godards Bildbuch wurde 2018 beim Filmfestival in Cannes uraufgeführt und mit dem Spezialpreis ausgezeichnet. Der Regisseur montiert Filmausschnitte aus alten Hollywoodmusicals, Stummfilmszenen mit Buster Keaton, Ausschnitte aus Klassikern wie Dreyers Johanna von Orléans, Hitchcocks Vertigo oder Max Ophüls Pläsier lose aneinander. Daneben finden sich Youtube-Clips, Handyaufnahmen und Hinrichtungsvideos des IS aus dem Internet. Mit unzähligen Referenzen und Querverweisen geht es durch verschiedene Filmgenres, Sprachen, Kulturen und Religionen. Bis 0.40, Arte