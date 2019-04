Apple Pay startet am Mittwoch in Österreich

Das Warten der Apple-Fans hat ein Ende – Bezahldienst für iPhone oder Apple Watch

Das Warten der Apple-Fans hat ein Ende. Laut STANDARD-Informationen, ist der Bezahldienst Apple Pay ab Mittwoch auch in Österreich verfügbar. Bei Apple Pay kann man in Geschäften mit dem iPhone oder der Apple Watch wie mit einer Kreditkarte bezahlen. Dazu hält man das Gerät ans Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen. Der Service ist rund vier Jahre nach dem Start in den USA bereits in zehn EU-Ländern verfügbar.

Harte Verhandlungen

Dem Start waren Verhandlungen zwischen Apple und den Banken vorausgegangen. Einige Finanzinstitute konnten sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, in ihrem knapp kalkulierten Geschäft etwas an einen Branchenfremden abzugeben. Als Partner konnte Apple die Erste Bank und Sparkasse sowie die Onlinebank N26 gewinnen. Im Laufe des Jahres sollen weitere Geldhäuser dazukommen.

Schub

Fraglich ist, ob Apple sein Service viel zu spät in Österreich startet. Etliche Banken haben ihre Karten bereits vor jahren mit der NFC-Funktion ausgestattet, auf diesem Wege sind somit schnelle Zahlungen bereits möglich. Das größte Alleinstellungsmerkmal verbleibt somit die Möglichkeit, dass man mit Apple Pay im Web und Apps zahlen und Bekannten schnell Geld schicken kann. Es wird sich zeigen, ob das ausreicht.

Verschlüsselte Identifikationsnummer

Bei Apple Pay wird nicht die eigentliche Kreditkartennummer auf dem Gerät gespeichert, sondern eine verschlüsselte Identifikationsnummer ("Token"). Der Händler erhält beim Kauf mit Apple Pay nur eine einmalig generierte Transaktionsinformation. Daten wie der Preis oder der gekaufte Gegenstand werden von Apple nicht gespeichert.

Für den Konzern ist der Bezahldienst ein lukratives Geschäft. Bei jeder Zahlung soll Apple 0,15 Prozent der Rechnungssumme mitschneiden und auch bei Transaktionsgebühren einen Diskonter-Tarif erzielt haben – zumindest bei US-Banken. Welche Konditionen mit anderen teilnehmenden Banken und Kreditkarten-Unternehmen verhandelt wurden, ist nicht bekannt. Das US-Unternehmen brüstet sich aber damit, besonders hohe Sicherheit und geringes Betrugsrisiko zu bieten. (sum, 23.4. 2019)