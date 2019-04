Kehrtwende: Microsoft Paint bleibt Windows 10 erhalten

Ursprünglich war geplant, das beliebte Grafikprogramm einzustellen. Nun die Kehrtwende von Microsoft

Gute Nachrichten für alle Nostalgiker und Zeichner, die vielleicht nicht ganz so viel Talent haben wie Pablo Picasso: Microsoft wird die beliebte Paint-App doch nicht einstellen, berichtet "The Verge". Windows 10 werde das Grafikprogramm weiterhin unterstützen, gibt das US-Unternehmen bekannt. In den letzten Monaten hatten zahlreiche Windows10-User den Hinweis erhalten, dass die Software bald eingestellt werde und nur noch als optionaler Download aus dem Windows Store erhältlich sei. Microsoft selbst bezeichnete Paint als "veraltet". Was durchaus Sinn macht, immerhin gibt es ja mittlerweile Paint 3D. Nun sollen offenbar beide Programme weitergeführt werden. (red, 23.4.2019)