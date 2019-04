Royals veröffentlichen neue Fotos von Prinz Louis zu erstem Geburtstag

Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate wird am Dienstag ein Jahr alt

London – Prinz William und Herzogin Kate haben drei neue Fotos ihres jüngsten Sohnes Prinz Louis veröffentlicht. Louis feiert am Dienstag seinen ersten Geburtstag. Als Fotografin wird Herzogin Kate – "The Duchess of Cambridge" – genannt. Die Fotos wurden laut dem Kensington-Palast im April am Familiensitz in Anmer in Norfolk im Osten Englands aufgenommen.

foto: apa / afp / kensington palace / the duchess of cambridge

Louis ist der Fünfte in der britischen Thronfolge. Er hat einen fünf Jahre alten Bruder, Prinz George, sowie eine dreijährige Schwester, Prinzessin Charlotte. (red, 23.4.2019)