CCA-Venus: Neues Konzept für die Awardshow

Gala findet am 16. Mai in der Wiener Gösserhalle statt

Wien – Am 16. Mai 2019 werden in der Wiener Gösserhalle die Veneri des Creativ Club Austria vergeben und damit wieder die kreativste Werbung des Jahres ausgezeichnet. Die Gala geht dieses Jahr mit einem neuen Konzept über die Bühne. Insgesamt wird der Kreativpreis heuer in 16 Kategorien verliehen, die unter der Leitung von Jurypräsidentin Jo Marie Farwick beurteilt werden. Neu eingeführt wurden die Kategorien "Creative Data" und "Creative Media".



Die Awardverleihung findet heuer jedoch erstmals nicht nach Kategorien statt, sondern nach Anzahl der gewonnen CCA-Veneres. So soll die ausgezeichnete Arbeit mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die eingesparte Zeit wird für Case-Movies genützt, die Einblicke in die kreative Umsetzung und den Erfolg der ausgezeichneten Arbeit geben. Gewinner einer CCA-Venus in Gold werden außerdem mit einer kurzen Jury-Begründung durch Farwick gewürdigt.

"Die neue Dramaturgie der Awardshow zeigt, was für eine Leistung hinter einer ausgezeichneten Arbeit steckt. Wir wollen die Qualität der Arbeiten sichtbar machen und auch der Jury mehr Raum geben, ihre Leistung nachvollziehbar zu begründen", erklärt Creativ-Club-Austria-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger.

Auch die CCA-Venus-Statuette wird leicht modifiziert und soll damit zu einer stärkeren Wahrnehmung der ausgezeichneten Arbeiten beitragen. (red, 23.4.2019)