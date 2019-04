Putin trifft Kim am Donnerstag in Wladiwostok

Das erste Gespräch des russischen Präsidenten mit dem nordkoreanischen Machthaber findet in der Großstadt im äußersten Osten Russlands statt

Seoul/Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kommen laut Medienberichten am Donnerstag in Wladiwostok zu einem Gespräch zusammen. Während die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA von einem Treffen in Kürze berichtete, nannte die russische Zeitung "Kommersant" den 25. April als Termin für das erste russisch-nordkoreanische Gipfeltreffen seit der Machtübernahme Kims im Jahr 2011.

Kim dürfte dabei um Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas bemüht sein. Ein zweites Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump war im Februar in Hanoi ohne greifbare Ergebnisse abgebrochen worden. Die USA fordern eine atomare Abrüstung und einen Stopp des Raketenprogramms des weitgehend isolierten und mit Sanktionen belegten Landes. Nordkorea will eine Lockerung der Sanktionen und hatte zuletzt erstmals seit längerem wieder öffentlich Waffen getestet. (Reuters, 23.4.2019)