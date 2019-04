Luxemburgs Alt-Großherzog Jean mit 98 Jahren gestorben

Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef des Großherzogtums – Behandlung wegen Lungenentzündung

Luxemburg – Luxemburgs Alt-Großherzog Jean ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren im Kreise seiner Familie, schrieb sein Sohn und Amtsnachfolger Henri (64) am Dienstagmorgen in einer Erklärung. "Mit großer Traurigkeit gebe ich den Tod meines geliebten Vaters bekannt", schrieb Großherzog Henri am Dienstagmorgen. Jean sei "in Frieden und umgeben von der Liebe seiner Familie" gestorben.

Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef des Großherzogtums. Er galt als äußerst beliebt. Am 13. April hatte der Hof mitgeteilte, dass Jean mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werde. Über das Osterwochenende hatte sich sein Zustand verschlechtert. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Es hat rund 600.000 Einwohner. (APA, 23.4.2019)