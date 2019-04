Sri Lankas Regierung ist nach den Anschlägen mit Wut und vielen Fragen konfrontiert

Seit dem 11. April lag der Regierung von Sri Lanka eine ziemlich konkrete Warnung vor Anschlägen einer örtlichen Islamistengruppe auf Kirchen vor – gehandelt hat sie nicht

Am Sonntag war es noch von allem der Schock, der den Menschen in Sri Lanka in den Knochen steckte. Am Montag kam die Wut dazu – und viele Fragen an die Regierung. Diese musste am Tag nach den verheerenden Terroranschlägen auf drei christliche Kirchen und drei Luxushotels eingestehen, dass sie bereits seit Tagen über entsprechende Pläne der örtlichen Islamistengruppe National Thowheeth Jama’ath (NTJ) informiert gewesen war – dass diese Informationen aber offenbar nie die zuständigen Stellen in der Polizei erreichten.

So konnten deren Mitglieder am Ostersonntag offenbar weitgehend ungehindert ihre Pläne umsetzen: Um 8.45 Uhr örtlicher Zeit betreten die wohl sechs Selbstmordattentäter jeweils drei Kirchen und drei Hotels. In der katholischen Sankt-Antonius-Kirche von Colombo und in der St. -Sebastians-Kirche in der Stadt Negombo und in der protestantischen Zion-Kirche von Batticaloa sprengt sich jeweils einer von ihnen während der Osterfeierlichkeiten in die Luft. Allein in Negombo werden dabei fast 100 Menschen getötet. Zugleich betreten drei weitere Terroristen Luxushotels in Colombo. Im Shangri-La und dem Cinnamon-Hotel zünden sie jeweils inmitten der Gäste am Frühstücksbuffet ihren Sprengstoff. Später am Tag werden weitere Menschen bei kleineren Anschlägen in Hotels sowie bei einer Polizeirazzia getötet. Insgesamt werden 290 Menschen getötet, etwa 40 von ihnen waren ausländische Staatsbürger, 500 weitere Menschen wurden verletzt – mindestens, denn die Opfer wurden am Montag noch gezählt.

Streit lähmt Regierung

Von der Regierung ist bis dahin wenig zu hören. Premier Ranil Wickremesinghe gibt später bekannt, er habe in dieser Zeit Vertreter der Sicherheitsbehörden getroffen und sich mit ihnen über die Situation ausgetauscht. Er beruft auch den Sicherheitsrat ein, was er laut Verfassung aber eigentlich nicht kann – mehrere Minister erscheinen daher offenbar nicht. Präsident Maithripala Sirisena, der auch Verteidigungsminister und für den Sicherheitsrat zuständig ist, weilt zu dieser Zeit seit Tagen im Ausland. Offenbar ist er auf einer privaten Pilgerfahrt in Indien – er meldet sich erst später zu Wort und spricht von "Angriffen" auf das Land. Erst am Montag kehrt er zurück und kündigt dann die Verhängung des Ausnahmezustandes an.

Wie schnell die Sicherheitskräfte am Sonntag wirklich über die Hintergründe des Geschehens Bescheid wussten, ist nicht sicher. In der Warnung, die ihnen seit dem 11. 4. vorgelegen war, ist jedenfalls konkret von der NTJ die Rede und von möglichen Anschlägen auf Kirchen. Selbst die Namen mehrerer Männer, die später zu mutmaßlichen Attentätern wurden, werden genannt.

Ebenso ist unklar, wie es zum fatalen Chaos bei der Weiterleitung der Informationen kam. Vermutlich liegt der Hintergrund aber in der Zerstrittenheit der Regierung: Der Präsident hatte seinen Premier im November entlassen, ihm Mordpläne vorgeworfen und ihn durch Expräsident Mahinda Rajapaksa ersetzt. Er musste den Schritt aber dann nach einem Urteil des Höchstgerichtes rückgängig machen – die Regierung ist seither tief zerstritten.

Gruppe bisher wenig bekannt

Nur einige Polizeistationen bekamen daher die Warnung zugestellt. Wie ernst sie sie mangels politischen Drucks nahmen, ist unsicher. Denn eigentlich galt die NTJ bisher zwar als radikal, nicht aber als schlagkräftig (siehe unten). Mit welcher internationalen Terrorgruppe sie sich verbündet hat, um die logistisch anspruchsvollen Angriffe durchzuführen, war nicht ganz klar. Das liegt auch daran, dass es vorerst kein Bekenntnis zum Anschlag gab. Bekannt wurde nur, dass Anhänger des "Islamischen Staats" (IS) die Tat im Netz lobten.

Am Montag jedenfalls gab es noch einmal kurz Alarm: Bei einer Busstation wurden rund 90 Bombenzünder gefunden – und nahe der Sankt-Antonius-Kirche explodierte ein von der Polizei als verdächtig eingestufter Van. Verletzt wurde dabei niemand. (Manuel Escher, 22.4.2019)