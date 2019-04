Video zeigt geparkten Tesla, der in Flammen aufgeht

Auto war auf Parkplatz in Shanghai geparkt – Tesla untersucht Fall

Ein Tesla-Auto ist laut einem Video plötzlich in Flammen aufgegangen, während es geparkt war. Das Unternehmen hat angekündigt, den Vorfall genauer zu untersuchen. Opfer habe es keine gegeben. Laut Twitter-Nutzern handelt es sich um einen Model S der ersten Generation. Der Vorfall ist in Shanghai erfolgt, auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo kündigt Tesla an, ein Team gesendet zu haben. Behörden seien benachrichtigt und wären mit der Verifizierung beschäftigt.

Sonntagnacht

In dem Video sieht man, wie Rauch aus dem weißen Tesla austritt. Das Fahrzeug geht kurz danach in Flammen auf. Der Vorfall soll am Sonntag über Nacht passiert sein. Das erste Mal, dass ein Tesla plötzlich Feuer fängt, ist das nicht – in Großbritannien und in den USA gibt es immer wieder Berichte dazu. Bisher geschah dies aber nur mit Autos, die sich im fahrenden Zustand befanden. (red, 22.4.2019)