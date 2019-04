Sri Lanka-Expertin: Anschläge "bewusst gegen Christen und Ausländer"

Seit Jahren schwelen religiöse Konflikte in Sri Lanka – die Terroranschläge vom Ostersonntag öffnen aber ein neues Kapitel

Colombo – Zehn Jahre ist es her, dass der Bürgerkrieg auf Sri Lanka zu Ende ging. Die Tamilen kämpften gegen Regierungstruppen für einen eigenen Staat auf der Insel, die von Buddhisten dominiert wird. Die "Tamil Tigers" (LTTE, Befreiungstiger von Tamil Eelam) kämpften seit 1983 mit allen Mitteln dafür; von der EU und anderen wurden sie als Terrororganisation eingestuft. 2009 griff der damalige Präsident Mahinda Rajapaksa schließlich hart durch. Hunderte tamilische Zivilisten sind zu Kriegsende in Internierungslagern verschwunden, andere bei Massakern getötet worden. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, die bisher nicht aufgearbeitet wurden.

Die Hoffnung, dass Sri Lanka langsam zur Ruhe kommt und die tiefen Gräben zugeschüttet werden können, wurde am Ostersonntag bitter zerschlagen. Was am Ostersonntag in dem boomenden Touristenland geschah, sind die blutigsten Anschläge auf der Insel seit damals. Mehr als 290 Tote forderten die orchestrierten Anschläge auf Kirchen und Luxushotels, über 500 Verletzte liegen in Krankenhäusern.

Die Verantwortlichen seien identifiziert worden, gab Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene noch am Sonntag bekannt. Er sprach von einem "terroristischen Vorfall" und von "extremistischen Gruppen". Mindestens zwei der Attentate wurden laut Polizei von Selbstmordtätern ausgeführt. 13 Personen wurden festgenommen, die alle offenbar aus Sri Lanka stammen, gab kurz darauf Premier Ranil Wickremesinghe im TV bekannt. Ob die Angreifer Verbindungen zum internationalen Terrorismus hätten, sei noch unklar. Auch lagen Sri Lankas Geheimdienst schon vor Tagen Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor, so der Premier. Die Nachrichtenagentur AFP hatte bereits zuvor von geplanten Anschlägen durch eine lokale islamistische Terrororganisation berichtet.

Radikale Tendenzen

Das religiös-politische Klima in Sri Lanka hat sich über die vergangenen Monate wieder verhärtet. Von den 22 Millionen Einwohnern sind 70 Prozent Buddhisten, etwa 12 Prozent Hindus (zu denen sich die Tamilen hauptsächlich zählen), 10 Prozent Muslime und sieben Prozent Christen.

Auf der Insel florieren buddhistische radikale Gruppierungen, die Sri Lanka als rein buddhistische Nation begreifen und vor anderen "beschützen" wollen. "In Südostasien schaukelt sich sehr viel auf", meint die Historikerin und Asienwissenschaftlerin Dagmar Hellmann-Rajanayagam. Bis 2009 wurden auf Sri Lanka Tamilen, und danach Muslime Ziel der Attacken und Ausgrenzung durch Buddhisten. Vorherrschend sei die Angst, dass eine Mehrheit von einer Minderheit bedroht und überrannt werde.

Buddhistische "Hassprediger" verbreiten ihre aggressiven Botschaften in Sozialen Netzwerken und auf Youtube: "Ja, wir sind Extremisten und Rassisten", hört man da den singhalesische Mönch Galagoda Gnanasara 2014 in eine tosende Menge rufen. Die buddhistischen Minister würden die Buddhisten im Land zu wenig schützen. Gnanasara war damals Generalsekretär der berüchtigten "Buddhist Power Force", Bodu Bala Sena (BBS), die seit 2012 gegen Nicht-Buddhisten Stimmung macht. Im August wurde er wegen Einschüchterung verurteilt und verhaftet.

Muslime und Christen attackiert



Er hat aber etliche Anhänger. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen Muslime, die auch Todesopfer fordern. Die BBS kooperiert auch mit buddhistischen radikalen Organisationen in Myanmar, wie etwa der 969-Bewegung. Deren Anführer, der Mönch Ashin Wirathu, bezeichnet sich selbst als "burmesischer Bin Laden". Ihm wurde vorgeworfen, Gewalt gegen die Rohingya anzuheizen. Schon vor Jahren warnte der indische Journalist Vishal Arora, dass die Verfolgung von Muslimen durch Buddhisten islamistische Terrororganisation dazu bringen könnte, ihre Liste von Angriffszielen zu erweitern.

Aber auch Christen sind in Sri Lanka immer wieder Ziel von Hetze und Diskriminierung durch Buddhisten. Die lokale Kirchenverwaltung NCEASL (National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka) meldet, dass buddhistische Mönche immer wieder versuchen, christliche Gottesdienste zu stören. 2018 seien 86 Fälle von Drohungen und Gewalt gegen Christen und ihre Einrichtungen bekanntgeworden, 2019 bis zum Ostersonntag 26.

"Bewusst gegen Christen und Ausländer"



Die aktuellen, verheerenden Anschläge schlagen aber ein neues Kapitel der Gewalt auf der Insel auf. "Die Anschläge richteten sich bewusst gegen Christen und Ausländer, nicht gegen Buddhisten", meint Hellmann. "Die Tamil-Tiger haben nie Christen angegriffen, und Christen jeglicher Couleur haben sich trotz Angriffe auf sie in den letzten Jahren nie zu Terrorattacken hinreißen lassen." Bisher habe es vor allem Gewalt zwischen Buddhisten und Muslimen gegeben, manchmal auch Angriffe von Buddhisten auf Christen, "aber nicht im Ausmaß vom Sonntag."

Premier Wickremesinghe betonte unterdessen in seiner TV-Ansprache: "Wir werden nicht zulassen, dass der Terrorismus in Sri Lanka seinen Kopf erhebt. Alle Maßnahmen werden ergriffen, um den Terrorismus auszulöschen." (Anna Sawerthal, 22.4.2019)