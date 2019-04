PAOK Saloniki nach 34 Jahren wieder griechischer Meister

Canadi mit Atromitos in der Europa-League-Qualifikation

Saloniki/Athen – PAOK Saloniki ist erstmals seit 34 Jahren und zum insgesamt dritten Mal griechischer Fußball-Meister. Nach einem 5:0-Heimsieg gegen Levadiakos am Sonntag kann PAOK eine Runde vor Schluss nicht mehr vom ersten Verfolger Olympiakos Piräus eingeholt werden.

In der zweitgrößten griechischen Stadt Thessaloniki strömten nach dem Titelgewinn zehntausende PAOK-Fans ins Stadtzentrum und jubelten mit Feuerwerk, Autokorsos und Hupkonzerten. PAOK war zuvor 1976 und 1985 griechischer Champion.

Atromitos feierte mit Trainer Damir Canadi einen 2:0-Heimsieg über Panathinaikos, ist damit nicht mehr aus den Top vier zu verdrängen und tritt im Sommer in der Europa-League-Qualifikation an. Ex-Rapidler Armin Mujakic wurde bei Atromitos in der 81. Minute eingewechselt, der frühere Altach-Profi Emanuel Sakic saß auf der Bank. (APA, 21.4.2019)