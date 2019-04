Austria rettet Remis gegen den LASK

Glückliches Unentschieden für Violett gegen Linzer

LASK-Stürmer Joao Klauss schoss die Gäste aus Oberösterreich jeweils zweimal nach Vorarbeit seines brasilianischen Landsmannes Joao Victor in Führung (22., 50.). Die Austria antworte ebenfalls zweimal durch einen Stürmer: Christoph Monschein glich jeweils aus (41., 79.), wobei dem zweiten Tor ein klares Foul von Austrias Jeggo an Klauss vorausgegangen war. Kapitän Alexander Grünwald hatte am Ende gar einen Matchball, traf aber volley nur die Latte (95.).

In der Tabelle hat der LASK weiterhin neun Punkte Rückstand auf Salzburg. Die Linzer konnten also nach dem Punkteverlust des Tabellenführers keinen Boden gut machen. Die Austria, die auch am vierten Spieltag in der Meistergruppe keinen Sieg holen konnte, bleibt auf Rang sechs, einen Punkt hinter Sturm Graz und fünf hinter dem WAC (3.). (red, 21.4.2019)

Fußball-Bundesliga – 26. Runde, Meistergruppe:

FK Austria Wien – LASK 2:2 (1:1). Wien, Generali Arena, 8.050, SR Schörgenhofer.

Tore:

0:1 (22.) Klauss

1:1 (41.) Monschein

1:2 (50.) Klauss

2:2 (79.) Monschein

Austria: Pentz – Madl, Grünwald, Igor – Klein, Jeggo, Matic (71. Turgeman), Martschinko (82. Cuevas) – Sax, Monschein, Prokop (61. Schoissengeyr)

LASK: A. Schlager – Ramsebner, Wostry, Pogatetz (86. Haudum) – Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann – Goiginger (87. Frieser), Klauss (90. Otunbanjo), Joao Victor

Gelbe Karten: Madl, Grünwald, Jeggo bzw. Pogatetz, Ramsebner, Michorl, Holland