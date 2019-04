Attentat in Saudi-Arabien abgewehrt – Vier Tote

Sprecher der Staatssicherheit laut SPA: Polizeizentrale in Zulfi Ziel

Riad – Saudi-arabische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben ein Attentat abgewehrt und dabei vier Menschen getötet. Eine Terrorgruppe habe versucht, die Polizeizentrale in der Stadt Zulfi (Al-Sulfi) im Zentrum des Landes zu stürmen, erklärte ein Sprecher der Staatssicherheit, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Sonntag meldete.

Alle vier Angreifer seien getötet worden. Drei saudi-arabische Sicherheitskräfte wurden demnach verletzt.

Hintergründe unklar

Die Ermittlungen am Tatort seien noch nicht abgeschlossen, berichtete SPA. Weitere Angaben machte die Nachrichtenagentur nicht. Unklar war zunächst, wer für den Angriff verantwortlich war. Zulfi liegt rund 250 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Riad.

In den sozialen Medien kursierten Fotos und Videos, die vier Leichen am Tatort zeigen sollen, eine davon in einem Auto. Demnach wurden die Angreifer offenbar außerhalb der Polizeizentrale gestoppt, bevor sie einen Kontrollpunkt passieren konnten. Die Aufnahmen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Terroranschläge in Saudi-Arabien gegeben. (APA, 21.4.2019)