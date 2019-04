Mutter und Tochter bei Überfall im Bezirk Mistelbach gefesselt

44-Jährige und 22-Jährige leicht verletzt – Drei Maskierte mit Beute flüchtig

Niederleis – Eine Mutter und ihre Tochter sind am Samstagabend in ihrem Haus in Nodendorf (Bezirk Mistelbach) von drei unbekannten Tätern überfallen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag Medienberichte. Die Maskierten verschafften sich am späten Abend Zugang ins Haus und überwältigten die beiden Frauen im Alter von 44 und 22 Jahren.

Zunächst wurde die Mutter mit Handschellen gefesselt und ihr Mund mit Klebeband zugeklebt. Die Tochter leistete massive Gegenwehr, schließlich wurde aber auch sie mit Klebeband gefesselt. Die Täter verlangten Geld, Schmuck und Gold von den Frauen. Während ein mit einem Brecheisen bewaffneter Mann die Frauen bewachte, durchsuchten die beiden anderen das Haus.

Frauen konnten sich befreien

Nach rund zwei Stunden verließen die Männer mit ihrer Beute den Tatort. Sie sind seither flüchtig. Die Frauen konnten sich aus ihrer Fesselung befreien und verständigten die Polizei. Sie wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Über die Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 21.4.2019)