Angriff auf Regierungsviertel in Afghanistans Hauptstadt Kabul

Medienberichten zufolge wurde ein Ministerium gestürmt

Kabul – Unbekannte haben im Regierungsviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul nach einer Reihe von Explosionen Medienberichten zufolge ein Ministerium gestürmt. Die Angreifer lieferten sich am Samstag vor dem Telekomministerium aus Schusswechsel mit Sicherheitskräften, berichtete der Lokalsender Ariana News. Die Attacke dauerte demnach an. Angaben zu möglichen Verletzten oder Toten gab es zunächst nicht.

Auch bekannte sich zunächst niemand zu der Tat. Rauch stieg von einem Teil des Ministeriums auf, das nur wenige Meter vom Präsidentenpalast entfernt ist. Auf Fernsehbildern war zudem zu sehen, dass Sicherheitskräfte die Gegend um das Ministerium abgesperrt haben.

Die radikalislamischen Taliban greifen seit dem Abzug der NATO-Schutztruppen Ende 2014 verstärkt Regierungsziele an. Nach einem US-Bericht haben sie ihren Einfluss und ihr Territorium weiter ausgeweitet. Am Donnerstag waren Gespräche über einen Friedensschluss zwischen ihnen und Regierungsvertretern in Katars Haupstadt Doha abgesagt worden. (APA, dpa, 20.4.2019)