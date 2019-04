Zwei Festnahmen nach Tod von Journalistin in Nordirland

Zwei Männer wurden zum Verhör nach Belfast gebracht

Londonderry – Die nordirische Polizei hat nach dem Tod einer Journalistin in Derry (Londonderry) zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer seien 18 und 19 Jahre alt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Am Rande eines Polizeieinsatzes in einem Republikanerviertel der Stadt Derry (Londonderry) gab in der Nacht zum Karfreitag ein Unbekannter bis zu zehn Schüsse ab. Am Kopf getroffen wurde die Journalistin Lyra McKee, die in der Nähe eines Polizeiautos stand. Im Krankenhaus erlag die 29-Jährige ihren Verletzungen. Die Polizei vermutete zunächst die "Neue IRA" hinter dem Anschlag.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und bat die Öffentlichkeit um Hinweise. Darauf zu sehen ist unter anderem ein Mann, der schießt und ein zweiter, der etwas vom Boden aufsammelt, wahrscheinlich Kugeln.

policeserviceni

Die nun festgenommenen Männer wurden zum Verhör in eine Polizeiwache in Belfast gebracht. (red, Reuters, 20.4.2019)