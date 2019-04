Ukraine bekommt doch noch Stadion-Rededuell zur Präsidentenwahl

Debatte mit Wladimir Selenski bedeutet die letzte Chance für Poroschenko, den Herausforderer rhetorisch zu entzaubern

Punktsieg für Selenski: Der 41-jährige Showman und ukrainische Präsidentschaftskandidat hat sich im Duell um das Duell schon einmal durchgesetzt. Die Debatte mit Amtsinhaber Petro Poroschenko fand wie von ihm vorgeschlagen am Freitagabend (nach Redaktionsschluss) im Kiewer Olympiastadion statt.

Poroschenko wollte schon am vergangenen Sonntag mit Selenski duellieren – je früher, desto besser. Umso größer die Chance, mit einem guten Auftritt den Trend herumzureißen. Doch Selenski, von seinem Gegner als "Schwächling" tituliert, blieb in der Terminfrage hart und ließ Poroschenko auflaufen. Dann wurde es knapp.

Trotzdem geht Poroschenko davon aus, dass er als deutlich erfahrenerer Politiker seinen Gegner in der Debatte bloßstellen kann. Das Team des Präsidenten hofft, dass sich der Novize in der Diskussion verheddert und mit seinen Aussagen sich entweder als inkompetent blamiert oder zumindest potenzielle Wähler dadurch verschreckt, dass er sich auf gewisse Programmpunkte festlegen muss.

Peinlich vermiedene Gespräche

Bisher hat Selenski dies peinlichst vermieden. Außer einer grundsätzlichen Tendenz Richtung Westen ließ er nicht durchblicken, welchen Kurs er mit der Ukraine künftig einschlagen will. Dies gilt sowohl beim von Poroschenko forcierten Nato-Beitritt als auch beim künftigen Verhältnis zu Russland. Zwar hat Selenski angekündigt, mit Kreml-Chef Wladimir Putin über die Lösung des Donbass-Konflikts reden zu wollen, Details, Forderungen und Vorschläge präsentierte er der Öffentlichkeit bisher aber nicht.

Geschadet hat ihm das aber ebenso wenig wie das Hickhack um das Rededuell vor der Wahl. Provozierend forderte er eine Debatte im Stadion, zudem Drogen- und Alkoholtests. Ein Versuch, Gerüchte über angebliche Alkoholprobleme Poroschenkos im Bewusstsein der Wähler zu verankern. Poroschenko konterte kühl, gab die Tests ab, und es war Selenski, der sich in einen Miniskandal verwickelte. Erst war das Testergebnis mit dem falschen Datum versehen, dann stellte sich auch noch heraus, dass der Krankenpfleger, der Selenski Blut abgenommen hatte, Schauspieler war.

Selenski baut Vorsprung aus

Kapital schlagen konnte der Präsident aus den Ungereimtheiten nicht. Im Gegenteil: Laut jüngsten Umfragen konnte Selenski seinen Vorsprung gegenüber Poroschenko sogar noch deutlich ausbauen. In der Sonntagsfrage liegt der Herausforderer bei drei Vierteln der Stimmen, während der Amtsinhaber nur ein Viertel bekommt.

Und so galt das Duell als letzte Chance, noch die Wende herbeizuführen. Die meisten politischen Beobachter sind allerdings vorab skeptisch. Denn die Wahl ist weniger eine Entscheidung für Selenski als gegen Poroschenko. Julia Timoschenko, die in der ersten Runde knapp hinter Poroschenko lag, sieht keine Chance mehr für den Amtsinhaber. Doch Poroschenko, der in der ersten Wahlrunde noch mit polarisierenden Äußerungen seine Anhänger mobilisierte, hat vor der Stichwahl zumindest die Tonart gewechselt und versucht, Kanten zu glätten.

So sprach er plötzlich vermehrt russisch. Lediglich an der These, dass er als einziger Präsident der Ukraine seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin Paroli bieten könne, hält er eisern fest.

Schlechteres Feindbild

Dass Selenski dem Kreml lieber wäre, ist dabei keineswegs ausgemacht. Natürlich sind die Beziehungen zwischen Kiew und Moskau so schlecht wie nie und ohne Aussicht auf Verbesserung unter Poroschenko. Doch innenpolitisch nützt diese Eiszeit dem Kreml. Russlands Fernsehen porträtiert den Nachbarn ausschließlich unter den Schlagworten Krieg und russophober Nationalismus, Armut und Chaos. Ein Oligarch wie Poroschenko, der sich selbst als "harter Hund" gegenüber den Russen darstellt, ist da ein geeigneteres Feindbild als ein vorwiegend russischsprachiger Komödiant, der zumindest nach außen hin versöhnliche Töne anschlägt.

Für den neuen Präsidenten – egal, wer am Sonntag gewinnt – hat Russland aber dem Vernehmen nach schon eine unangenehme Überraschung vorbereitet. So will Moskau die Prozedur der Einbürgerung für Bewohner der sogenannten "Volksrepubliken" im Donbass deutlich erleichtern. Damit zementiert der große Nachbar seinen Status als Schutzmacht der Separatisten. (André Ballin, 20.4.2019)