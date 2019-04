Android: LGs großes Upgrade-Versagen

Unternehmen wollte vor einem Jahr mit Upgrade Center seine Schwächen ausräumen, es blieb: Nichts.

Die Update-Situation unter Android ist generell eine wenig erfreuliche: Neue Generationen des Betriebssystems verbreiten sich üblicherweise nur äußerst langsam. Doch im Detail gibt es hier natürlich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Während so mancher Billiganbieter überhaupt keine großen Versionssprünge vornimmt, versorgt Google selbst seine Geräte üblicherweise umgehend mit allen neuen Android-Generationen. Die anderen Anbieter sind irgendwo zwischen diesen beiden Polen einzuordnen.

LGs Versprechen

Ein Unternehmen, das immer wieder für seine mangelhafte Update-Politik kritisiert wird, ist LG. Doch das wollte der südkoreanische Hardwarehersteller nicht so einfach auf sich sitzen lassen, und stellte vergangenen April eine neue Initiative vor: Durch den Aufbau eines eigenen "Software Upgrade Center" soll der Support von LG-Geräten maßgeblich verbessert werden, versprach das Unternehmen damals vollmundig.

LGs Realität

Ein Jahr später zieht man bei Computerworld Bilanz über diese Initiative – und diese fällt vernichtend aus. Bisher hat nämlich nur ein einziges LG-Smartphone ein Update auf das vor acht Monaten veröffentlichte Android 9 erhalten: Ein Gerät mit Android One, bei dem Google selbst in den Update-Prozess involviert ist. Nicht einmal die Flaggschiffe des Vorjahres, das LG G7 und das LG V40, haben bisher eine entsprechende Aktualisierung erhalten. Besonders unerfreulich ist dies beim V40, das überhaupt erst zwei Monate nach der Veröffentlichung von Android 9 auf den Markt kam. Damals mit dem Versprechen, dass ein Update "bald" folgen soll. Aus dem "bald" sind mittlerweile sechs Monate geworden – ohne dass ein Update in Sicht ist.

Hintergrund

Über die Jahre hat LG nach und nach Marktanteile verloren, so dass man etwa schon länger aus den globalen Top 5 der erfolgreichsten Android-Hersteller gefallen ist. In einzelnen Ländern konnte man allerdings weiter eine starke Position halten, so war LG lange im Premium-Bereich (über 400 US-Dollar Verkaufspreis) die Nummer 3 im US-amerikanischen Smartphone-Markt. Eine Position, die man allerdings im Vorjahr abgeben musst – und zwar an Google. (apo, 19.4.2019)