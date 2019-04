Iris Berben ist "Die Protokollantin": TV-Tipps am Ostersamstag, 20. April

Im Rausch der Sterne, ORF-Legenden Paul Hörbiger, Die Geschichte von Pferd und Mensch, Otto Waalkes – und Radiotipps

20.15 KAMPF UM HAUBEN

Im Rausch der Sterne (Burnt, USA 2015, John Wells) Der ehemalige Meisterkoch Adam Jones (Bradley Cooper) hat seine Karriere in Paris durch Alkohol- und Drogenexzesse zerstört. Nachdem er wieder auf die Beine gekommen ist, wagt er in London einen zweiten Anlauf. Mit der weltbesten Küche will er sich drei Michelin-Sterne erkochen. Für sein Team sucht er begabte Weggefährten, die er einst vergrault hat. Dass nicht alle seinen Hang zum Perfektionismus goutieren, liegt auf der Hand. Starbesetzt mit u. a. noch: Sienna Miller, Daniel Brühl, Uma Thurman oder Emma Thompson. Mahlzeit! Bis 21.55, ORF 1

movieclips trailers

20.15 125. GEBURTSTAG

Zeit.geschichte: ORF Legenden – Paul Hörbiger Zu Paul Hörbigers 125. Geburtstag erinnert der ORF an eine österreichische Ikone – einen leutseligen und vielseitigen Schauspieler. Zusammen mit Bruder Attila und Schwägerin Paula Wessely hat der 1894 geborene Paul die österreichische Schauspiel-Dynastie der Hörbigers mitbegründet. In 250 Spielfilmen und unzähligen Theaterproduktionen verkörperte der Publikumsliebling über sechs Jahrzehnte hinweg meist sympathische Volkstypen, aber auch Ärzte und Künstler. Ab 21.05 stehen sechs von insgesamt zwölf Folgen des TV-Klassikers Der alte Richter mit ihm auf dem Programm. Bis 3.25, ORF 3

20.15 WIEHER

Die Geschichte von Pferd und Mensch Wie und warum hat der Mensch das Pferd gezähmt? Die Dokumentation zeigt die letzten Reiternomaden der Welt: sibirische Cowboys und amerikanische Blackfoot-Indianer. Sie lässt mithilfe von Wissenschaftern sowohl das Urpferdchen als auch steinzeitliche Kulturen wiederauferstehen, die das Pferd vor 6000 Jahren gezähmt und Europa und die Welt damit grundlegend verändert haben.

Bis 21.45, Arte

20.15 OTTO WAALKES

Otto – Der Film (D 1985, Xander Schwarzenberger, Otto Waalkes) In seinem 80er-Hit spielt Otto einen naiven Landmann, der in die große Stadt Hamburg zieht und in eine Schuldenfalle tappt. Rettung naht, als er der Adeligen Silvia von Kohlen und Reibach (Elisabeth Wiedemann) durch Zufall das Leben rettet. Typischer Waalkes-Unfug. Bis 21.35, ZDF neo

22.00 SUCHE NACH GERECHTIGKEIT

Die Protokollantin (1/3) (D 2018, Nina Grosse, Samira Radsi) Freya Becker (Iris Berben) schreibt mit, wenn die Kripo Verdächtige vernimmt. Als Thilo Menken (Andreas Lust) vom Vorwurf des Mordes freigesprochen wird, reagiert sie fassungslos. Der Fall weist starke Parallelen zum Schicksal ihrer eigenen Tochter auf. Seit elf Jahren fehlt von Freyas einzigem Kind Marie jede Spur. Vermutlich wurde sie das Opfer eines Gewaltverbrechens. Gemeinsam mit ihrem alten Verbündeten Damir Mitkovic (Johannes Krisch) beschließt Freya kurzerhand, Menkens Freispruch nicht einfach auf sich beruhen zu lassen. Die Teile zwei und drei folgen am Sonntag und Montag. Bis 23.40, ORF 2

foto: constantin television

22.45 REBELL

Denn sie wissen nicht, was sie tun (Rebels Without a Cause, USA 1955, Nicholas Ray) Aufkeimende Rebellion, Melodramatik in Breitwand und Technicolor, Geburt des Mythos James Dean, zentrales Werk des großen Filmkünstlers Nicholas Ray. Die Entfremdung der Jugend findet ihren Ausdruck in Autismus, Neurosen und absurden Ritualen. Bis 0.35, Sat1 Gold

23.35 FÜR IMMER

Ziemlich beste Freunde (Intouchables, F 2011, Olivier Nakache, Éric Toledano) Der vermögende Philippe (François Cluzet) ist vom dritten Halswirbel abwärts gelähmt und sucht eine neue Pflegekraft. Driss (Omar Sy), ein ehemaliger Häftling, sucht ihn auf, um sich für das Arbeitsamt eine Bewerbungsbestätigung zu holen. Erfrischende Komödie. Bis 1.20, MDR