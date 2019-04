Neuer Anlauf vor Gericht, Dichand als "Krone"-Chef abzusetzen

Funke-Gruppe/Benko fechten Patt der Gesellschafter bei Abberufung des Herausgebers beim Handelsgericht Wien an

Die Hälfteeigentümer der "Kronen Zeitung" lassen nicht locker: Sie fechten das Patt beim Gesellschafterbeschluss zur Abberufung Christoph Dichands als Herausgeber nun vor dem Handelsgericht an – mit kreativem Zugang.

Der jahrzehntelange Streit der "Krone"-Gesellschafter um das Sagen und das Verdienen bei Österreichs weitaus größter Tageszeitung landet diesmal nicht bei einem Schiedsgericht nach Schweizer Recht wie üblich. Vor dem Handelsgericht Wien arbeitet eine Firma der deutschen Funke-Gruppe und des Neo-Gesellschafters René Benko nun daran, Christoph Dichand als Herausgeber der "Kronen Zeitung" abzusetzen.

"Mit sofortiger Wirkung"

Funke/Benko beantragten im März anhand von Spesenvorwürfen gegen Christoph Dichand, den Sohn des "Krone"-Gründers als Herausgeber "mit sofortiger Wirkung" abzusetzen (nach bisherigen Infos als Chefredakteur, laut Gerichtsakt geht es aber um die Funktion des grundlegend bestimmenden Herausgebers).

Am 22. März 2019 stimmten die Gesellschafter der "Kronen Zeitung" über den Antrag ab. Der Tagesordnungspunkt drei endete unentschieden. Nicht ganz überraschend: Die Familie Dichand und die in einer Holding vereinten Gesellschafter Funke und Benko halten jeweils exakt 50 Prozent der Anteile.

Die Funke-Gruppe stellt nun vor dem Handelsgericht aber genau diese Verteilung infrage – der Stimmrechte, nicht der Anteile. Die Verträge sehen vor, dass die Gesellschafter pro 1.000 Schilling Einlage eine Stimme haben. Beide Seiten haben eine Stammeinlage von 250.000 Schilling (die Gesellschaften wurden 1987 eingetragen).

Aber, und da setzt die Klage vor dem Handelsgericht an: Die 250.000 Schilling Einlage des 2010 verstorbenen "Krone"-Gründers Hans Dichand wurden 2018 zu gleichen Teilen an die Witwe Helga und seine drei Kinder Michael, Johanna und Christoph aufgeteilt. Ergibt: je 12,5 Prozent Anteil an der "Krone", in Einlage-Schillingen jeweils 62.500. Die jeweils 500 aber sind keine vollen tausend, argumentiert die Funke-Gruppe vor Gericht. Damit hätten die Dichands aber mit viermal 62 Stimmen nur noch 248 Stimmen, die Funke-Holdingfirma aber weiterhin 250.

Ob man durch Vererbung gleich hoher Anteile an einer Firma zwei Stimmen verlieren kann, muss das Handelsgericht nun klären.

Dichands Stimmrecht in eigener Sache

Spannender könnte die zweite Angriffslinie der Funke-Gruppe werden: Sie ficht den Gesellschafterbeschluss zudem mit dem Argument an, Christoph Dichand (beziehungsweise seine Anteile) könnte nicht in eigener Sache mitstimmen. Ohne seine Stimmen wäre der Antrag, Dichand abzusetzen, mit Mehrheit durchgegangen.

Ein Sprecher des Handelsgerichts bestätigte am Freitag auf Anfrage des STANDARD die Klage von Funke/Benko (formal: ihrer Beteiligungsgesellschaft NKZ Austria). Die Funke-Gruppe beantwortete Anfragen zum Verfahren nicht.

DER STANDARD berichtete bereits Ende März vom Plan der Funke-Gruppe, gegen den Gesellschafterbeschluss vorzugehen. Laut GesmbH-Gesetz dürfen Gesellschafter nicht mitstimmen, wenn sie einen Vorteil für sich beschließen oder mit dem Beschluss von einer Verpflichtung befreit werden, wenn es um Geschäfte mit der Gesellschaft geht oder einen Rechtsstreit mit der Gesellschaft. Aber bei ihrer Bestellung in und Abberufung aus einigen Gesellschaftsfunktionen dürfen Gesellschafter laut Gesetz mitstimmen.

Die Dichand-Seite argumentiert, ihre Anteile seien vertraglich gebündelt und könnten nicht einzeln abstimmen (oder nicht).

Dichands Anwältin Hubertha Gheneff hat die Spesen im März als "mehrfach geprüft und betriebsnotwendig anerkannt" bezeichnet und die Vorwürfe als "absurd" zurückgewiesen.

Klage auf Ausschluss der Funke-Gruppe aus der "Krone"

Gheneff kündigte im Gegenzug im STANDARD eine Klage auf Ausschluss der Funke-Gruppe (und damit auch Benkos) als "lästigem Gesellschafter" aus der "Krone" an.

René Benko erklärte zuletzt in der "Presse", er sei gegen die Abberufung Dichands als Herausgeber und Chefredakteur. Benko hält bisher eine Minderheitsbeteiligung an jener Gesellschaft, in der die Funke-Gruppe ihre 50 Prozent an der "Krone" sowie fast 50 Prozent am "Kurier" gebündelt hat.

Schiedsgericht berät Vorrechte der Dichands

Derzeit tagt ein Schiedsgericht nach Schweizer Recht darüber, ob die Funke-Gruppe die Vorrechte der Familie Dichand in der "Krone" kündigen kann, ohne damit gleich die Gesellschaft aufzulösen. Die Vorrechte sind in Rahmenverträgen mit der Funke-Gruppe aus 1987 festgehalten. Die Funke-Gruppe (oder andere Eigentümer ihrer Anteile) müssen für einen garantierten Jahresgewinn der Dichands – kolportiert: ein hoher einstelliger Millionenbetrag – sorgen, unabhängig davon, ob die Gesellschaft ihn abwirft.

Die Funke-Gruppe hat die Verträge gekündigt. Bekommt sie vom Schiedsgericht recht (das üblicherweise Monate bis eher Jahre berät), dürfte Benko die Anteile der Funke-Gruppe an der "Krone" komplett übernehmen.

Die Dichands, "Krone" und "Heute" (Herausgeberin: Dichands Frau Eva Dichand) attackierten Benko in den vergangenen Wochen publizistisch massiv. (Harald Fidler, 19.4.2019)