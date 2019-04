"Anthem": Umfrage zeigt, dass selbst die treuesten Spieler das Game aufgegeben haben

1.000 User des Subreddits zu dem Loot-Shooter sprachen sich zu dem Spiel aus

Anthem hat selbst bei Verfechtern des Games kein gutes Standing mehr. Im offiziellen Subreddit zu dem Loot-Shooter hat ein User eine Umfrage ins Leben gerufen, an der mehr als 1.000 Nutzer teilgenommen haben. Dort ergibt sich ein eindeutiges Bild: Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer haben angegeben, dass sie mit dem Spiel aufgehört haben beziehungsweise dies planen. Ebenso viele User sehen keine gute Zukunft für Anthem.

foto: u/syntaxthegr8

Viel Kritik für Loot-System

In den Ergebnissen der Umfrage, die öffentlich sind, ist auch herauszulesen, dass ein Großteil der User schon Erfahrungen mit Loot-Shootern gemacht haben. Viele Nutzer haben etwa Borderlands, Destiny, Warframe und The Division gespielt. Das Loot-System des Spiels schneidet bei den Usern gar nicht gut ab – hier haben fast 590 User einen von fünf möglichen Punkten vergeben.

foto: u/syntaxthegr8

Keine rosige Zukunft

52,9 Prozent haben ferner angegeben, dass sie das Game nicht mehr spielen. 8,8 Prozent gaben an, dass sie bald aufhören werden und 19,4 Prozent sagten, dass sie durchaus überlegen, mit Anthem aufzuhören. 16,9 Prozent hingegen sagen, dass sie nicht vorhaben, mit dem Spiel aufzuhören. Hinsichtlich der Zukunft des Spiels gaben 35,6 Prozent an, dass diese "gar nicht gut" aussieht. Weitere 33,1 Prozent gaben an, dass sie diese "besorgniserregend" sehen.

foto: u/syntaxthegr8

Bericht zeigte auf, wie es zu dem Debakel kam

Biowares Anthem erschien am 22. Februar 2019 und konnte Rezensenten und Spieler nicht überzeugen. Erst kürzlich wurde öffentlich, wie es zu diesem spielerischen Debakel kam. Ein Bericht von Kotaku zeigte auf, dass Bioware mit Führungslosigkeit, schlechtem Management und der Engine zu kämpfen hatte. Warnungen von Mitarbeitern wurden zuletzt ignoriert und das Spiel veröffentlicht. Fünf Jahre lang war das Game in Entwicklung, die Entwicklungskosten dürften hunderte Millionen betragen haben. (red, 19.4.2019)