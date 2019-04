RFS-Duo will sich für "genderfreie Wissenschaft" einsetzen

Burgenländerin Tatjana Schraml und Vorarlberger Lukas Heim führen Liste des Rings Freiheitlicher Studenten an

Wien – Der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) schickt diesmal eine Doppelspitze ins Rennen um Sitze in der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Die Burgenländerin Tatjana Schraml und der Vorarlberger Lukas Heim gehen für die FPÖ-Studierendenfraktion in die Wahlen (27. bis 29. Mai). Ihre Themenschwerpunkte: Familienpolitik und Einsatz für eine "genderfreie Wissenschaft".

Schraml studiert Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuni (WU) Wien und ist seit 2017 RFS-Bundesgeschäftsführerin. Lukas Heim, wie Schraml 23 Jahre alt und Student der Politikwissenschaft an der Uni Wien, sitzt schon seit mehreren Jahren für den RFS in der ÖH-Bundesvertretung, dem bundesweiten Studentenparlament. Der RFS wolle "Transparenz und eine serviceorientierte Studentenpolitik in die Hochschülerschaft" bringen, wird Heim in der Aussendung vom Freitag zitiert. (APA, 19.4.2017)