Neue iPhones sollen deutlich bessere Kameras haben

Triple-Kamera an der Rückseite, 12-Megapixel an der Front – Spezielle schwarze Beschichtung soll Optik verstecken

Apple war lange dafür bekannt, die besten Kameras im Smartphone-Bereich zu bieten. Doch dieses Bild hat sich zuletzt nachhaltig gewandelt. Konkurrenten wie Huawei, Google oder auch Samsung haben dem Unternehmen mittlerweile den Rang abgelaufen. Das würde Apple natürlich gerne wieder ändern, also arbeitet man offenbar an zahlreichen diesbezüglichen Verbesserungen.

Details

Die kommende iPhone-Generation soll ein deutliches Upgrade der Kamerafähigkeiten bieten, berichtet der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo laut Macrumours. So soll etwa die Frontkamera von 7 auf 12 Megapixel aufgerüstet werden. Für viele aber wohl noch wichtiger: Zumindest die Nachfolger von iPhone Xs und Xs Max sollen eine Triple-Kamera erhalten.

Neben dem Hauptsensor soll es auch eine Telefoto-Linse sowie eine Ultraweitwinkelkamera geben, alle jeweils mit 12 Megapixel. Der Aufbau erinnert stark an das, was derzeit auch viele Android-Anbieter in ihren Geräten anbieten. Besonders interessant könnte die Ultraweitwinkelkamera werden, für die sich Apple angeblich einen neuen Sensor von Sony exklusiv gesichert hat.

Auch für den Nachfolger des iPhone Xr soll es ein Kamera-Upgrade geben: Statt einer einzelnen Rückkamera soll es nun derer zwei geben.

Beschichtung

Interessant ist aber noch eine andere Anmerkung von Kuo: So sollen sowohl Front- als auch Rückkameras mit einer speziellen, schwarzen Beschichtung versehen werden, womit die Optik von außen kaum mehr zu sehen ist, und sich das Ganze unauffällig in das restliche Design des Geräts einfügen soll – zumindest bei schwarzen Varianten des Gehäuses. (red, 19.4.2019)