Höhere Wassergebühren für Poolbesitzer: Pro und Kontra aus den Foren

Pro von User

"Absolut nachvollziehbar, und wird in ähnlicher Form auch für Strom kommen. Das Problem des Poolbefüllens ist nicht der Wasserverbrauch in absoluten Zahlen, also X Kubikmeter, sondern die Kurzfristigkeit der Wasserentnahme. Im Stromnetz kennt man die Größen Grundlast und Spitzenlast. Grundlast ist der mittlere Verbrauch, der so anfällt, Spitzenlast ist ein großer, kurzfristiger Verbrauch. Damit im Frühjahr, wenn die Leute ihre Pools befüllen, die Ortswasserleitung nicht austrocknet, muss die Gemeinde das Wasserleitungsnetz entsprechend groß dimensionieren. Für die Grundlast, die den Rest des Jahres herrscht, ist das Wassernetz dann heillos überdimensioniert. Dies erhöht die Fixkosten für die Gemeinde, daher ist es nur richtig, dies mit einem Fixbetrag der Poolbesitzer abzugelten."