Mueller-Bericht zur Wahlkampf-Einmischung veröffentlicht

Justizminister Barr: Keine Beweise für "kriminelle Absprache" zwischen Trump-Mitarbeitern und Moskau

Washington – Die russische Regierung, sagt US-Justizminister William Barr, habe sehr wohl versucht, den amerikanischen Wahlkampf des Jahres 2016 zu beeinflussen. "Aber weder Präsident (Donald) Trump noch ein Mitglied der Trump-Kampagne hat mit ihr kooperiert." Geheime oder illegale Absprachen zwischen dem Kreml und Amerikanern habe es in keinem Fall gegeben, schiebt er mit Bestimmtheit hinterher.

Noch bevor der Justizminister in redigierter Fassung veröffentlichte, was Sonderermittler Robert Mueller auf 448 Seiten in seinem Abschlussbericht zur Russland-Affäre aufgeschrieben hatte, fasste er seine Bewertungen am Donnerstag vor der Presse zusammen. Mit Paukenschlägen hatte ohnehin niemand gerechnet, sodass es kaum überraschte, dass Barr praktisch nur Altbekanntes wiederholte.

Was er zum Report des Sonderermittlers anzumerken hatte, unterschied sich allenfalls in Nuancen von dem, was er bereits im März in einer bestenfalls als dürr zu beschreibenden vierseitigen Zusammenfassung zu Papier gebracht hatte.

Die Untersuchungen, so zog der erst am 14. Februar ins Amt gekommene Justizminister sein für Trump entlastendes Fazit, hätten nicht ergeben, dass sich Mitglieder des Trump-Wahlkampfteams von 2015 und 2016 mit der russischen Regierung bei deren Aktivitäten zur Beeinflussung der Wahl verschworen oder abgesprochen hätten.

Zum zweiten zentralen Punkt – zur Frage, ob Trump die Ermittlungen behinderte, indem er beispielsweise den damaligen FBI-Direktor James Comey feuerte – hatte Barr Mueller zitiert: "Während dieser Bericht nicht feststellt, dass der Präsident eine Straftat begangen hat, entlastet er ihn auch nicht".

Es waren der Justizminister und dessen Stellvertreter Rod Rosenstein, die seinerzeit zu dem Schluss kamen, dass die gesammelten Beweise nicht ausreichten, um Trump wegen Behinderung der Justiz anzuklagen.



Ohne Wenn und Aber

Am Donnerstag ging Barr noch einen Schritt weiter, indem er sich ohne Wenn und Aber vor den Präsidenten stellte – statt zumindest hier und da zu relativieren.

Trump habe sich damals, nach seinem Amtsantritt im Jänner 2017, in einer Lage befunden, die es so noch nie gegeben habe, sagte er. Während das FBI sein Verhalten vor und nach der Wahl unter die Lupe nahm, während die Medien unaufhörlich über seine Schuld spekulierten, habe ihn der Ärger gepackt. Trump, so Barr, "war frustriert und verärgert, weil er aufrichtig glaubte, dass die Untersuchungen, angetrieben von seinen politischen Gegnern, seine Präsidentschaft untergruben".

Im Übrigen, so fügte der altgediente Jurist hinzu, habe das Weiße Haus ohne Abstriche mit Muellers Team kooperiert. Tatsächlich hatte es Trump aber nach langem Hin und Her abgelehnt, sich von dem Sonderermittler befragen zu lassen. Damit war er dem Rat seiner Anwälte gefolgt, die befürchtet hatten, er könnte sich in Widersprüche verwickeln.

In einem Satz: Barrs Auftritt dürfte jene Skeptiker bestärkt haben, die den Veteranen bereits voller Sarkasmus fragen, ob er nicht ins persönliche Advokatenteam Trumps wechseln wolle.

Bei den Demokraten ist das Misstrauen gegenüber einem Justizminister, den der Staatschef mit Blick auf die Veröffentlichung des Mueller-Reports ins Amt gehievt hat, einfach zu tief. Nach wie vor verlangen sie die Freigabe des vollständigen Berichts, ohne geschwärzte, redigierte Stellen.

Seine zentrale Sorge sei, dass Barr die Fakten nicht für sich sprechen lasse, sagte Jerrold Nadler, ein Politikveteran, der den Justizausschuss des Repräsentantenhauses leitet. Stattdessen könnte der Minister versuchen, Muellers Bericht mit einer Erzählung zu verbinden, um dem Weißen Haus zu Diensten zu sein. (Frank Herrmann, 18.4.2019)