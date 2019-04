Masern: Ausschluss von Unterricht in Kärnten, falscher Alarm in Vorarlberg

Drei Kinder müssen die Inkubationszeit von 21 Tagen in Klagenfurt abwarten. In Vorarlberg hat ein Bub doch keine Masern

Klagenfurt – Drei nicht gegen Masern geimpfte Klagenfurter Schüler bleiben vorerst vom Unterricht ausgeschlossen. "Diese Kinder können auch nach Ostern nicht gleich den Unterricht besuchen, da sie die Inkubationszeit von 21 Tagen abwarten müssen, bis sie wieder eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen können", sagte Birgit Trattler, die Leiterin des Gesundheitsamtes Klagenfurt, gegenüber dem ORF.

Die drei betroffenen Kinder sind Schüler des Lerchenfeldgymnasiums, das vergangenen Freitag wegen eines an Masern erkrankten Schülers geschlossen geblieben war. Daraufhin wurde bei den Eltern von allen Schülern, die am selben Stockwerk wie der Infizierte waren, der Impfstatus erhoben. "Zuerst haben Mitarbeiter der Schule die Eltern durchtelefoniert. Wenn der Impfschutz nicht ausreichend oder gar nicht vorhanden war, kam das Gesundheitsamt ins Spiel", erklärte Trattler: "Bei drei Eltern haben wir es trotz Motivation nicht erreichen können, dass die Kinder sich impfen lassen."

Keine neuen Verdachtsfälle

Diese Haltung lasse sich für Trattler sehr schwer erklären: "Gerade bei Masern haben wir die Möglichkeit, mit zwei Impfungen einen lebenslangen Schutz zu erzeugen." Die Telefonate mit den Eltern hätten länger gedauert: "Erst haben Mitarbeiter des Amtes angerufen, dann hat es ein Arzt versucht. Wenn man die Mutter nicht überzeugen konnte, dann hat man versucht, den Vater zu überzeugen. Überwiegend ist das ja auch gelungen, nur in drei Fällen haben wir das nicht geschafft."

In Kärnten sind am Donnerstag bis Mittag keine neuen Masern-Verdachtsfälle oder -Erkrankungen bekannt geworden, nach wie vor verzeichnete man acht Erkrankungen und vier Verdachtsfälle, für die vorerst noch keine Laborbefunde vorlagen.

Falscher Alarm in Vorarlberg

Bei der Erkrankung eines Vorarlberger Volksschülers aus Göfis (Bezirk Feldkirch) handelte es sich offenbar doch nicht um Masern. Der Vorarlberger Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht von VOL.at. Die Quarantäne für rund 20 Kontaktpersonen, die nicht masernimmun sind, wurde umgehend aufgehoben.

Die Untersuchung der Blutprobe des Kindes auf Masern-Antikörper sei am Donnerstag eingetroffen und negativ gewesen, so Grabher. Damit sei eine Masernerkrankung zu hundert Prozent ausgeschlossen. "Schon der Verdachtsfall auf Masern ist meldepflichtig, weil sie so ansteckend sind. Hätten wir auf den Blutbefund gewartet, wären sämtliche Maßnahmen zu spät gekommen und wir hätten möglicherweise einen massiven Ausbruch", erklärte er.

Diagnose von mehreren Ärzten

Die klinische Verdachtsdiagnose auf Masern sei von mehreren Ärzten gleichlautend gestellt worden. Die Mutter habe mitgeteilt, dass ihr Kind wegen einer Mittelohr-Entzündung Antibiotika eingenommen habe. Eine mögliche allergische Reaktion darauf könne sich ebenfalls in Hautausschlägen zeigen, die Symptome imitierten dann eine Masernerkrankung, so der Landessanitätsdirektor.

Man habe die rund 20 Personen, denen per Absonderungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft ein Kontaktverbot zu anderen Menschen auferlegt worden war, am Donnerstag telefonisch informiert, dass ihre Quarantäne per sofort aufgehoben sei. Die Information erfolge zudem schriftlich per RSA-Brief. "Alle Zwangsmaßnahmen sind aufgehoben, das gilt auch für die Schule nach den Osterferien", betonte Grabher.

Man habe den Masernverdachtsfall "recht gut bewältigt", obwohl man über 200 Kontaktpersonen auf ihren Impfstatus überprüfen habe müssen, zog der Landessanitätsdirektor Bilanz. Man habe daraus gelernt, dass doch viele in der Bevölkerung nicht geschützt seien und dass es Nachholbedarf gebe. "Bei einer entsprechenden Durchimpfungsrate hätten wir die Probleme nicht", betonte er und hoffte, dass doch einige Personen ihre Impfungen im Zuge des Anlassfalls überprüften und auffrischten. (APA, red, 18.4.2019)