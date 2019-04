Polizei startet Gesichtserkennung mit öffentlichen Kameras im Herbst

Österreichisches Bundeskriminalamt erwirbt Software zur Analyse von Gesichtsfeldern

Das Bundeskriminalamt will noch in diesem Jahr bei Straftaten eine biometrische Gesichtsfeldanalyse als neue Beweismethode zum Einsatz bringen. Einen bestimmten Strafrahmen gibt es nicht. Eine entsprechende Software wurde vor kurzem erworben.



Start im Spätherbst

In den nächsten Monaten werde die Feinabstimmung vorgenommen, im Spätherbst soll der Echtzeitbetrieb starten. Die Landeskriminalämter sollen ab 2020 eingebunden werden.



Zum Einsatz kommen soll die Software bei Straftaten. Dabei sollen Bilder von Überwachungskameras, auf die die Polizei laut dem Bundeskriminalamt dank dem Sicherheitspolizeigesetz zugreifen darf, mit einer Referenzdatenbank der Polizei abgeglichen werden. Referenzbilder seien von Personen vorhanden, die erkennungsdienstlich erfasst wurden, heißt es aus dem Innenministerium. Somit werden nur polizeibekannte Personen abgeglichen.

Eine Echtzeiterkennung sei nicht möglich

Als eindeutiges Beweismittel sollen die Treffer der Software jedoch nicht genutzt werden, versichert Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts, gegenüber dem STANDARD. Eher könnten solche Programme als weiteres Mittel neben DNA-Abgleichen und Fingerabdruckscans gesehen werden, um Verbrechen aufzuklären. Die Software soll daher nur als Grundlage für weitere Untersuchungen verwendet werden.

Auch Bilder aus öffentlichen Einrichtungen sollen genutzt werden. Eine Echtzeiterkennung sei jedoch nicht möglich, wie Reinhard Schmid, Leiter des zentralen Erkennungsdienstes im Bundeskriminalamt, auf Anfrage zum STANDARD sagt. "Bilder müssen ja erst aufbereitet werden." Etwa müssten aus einem Video jene Sequenzen herausgesucht werden, in denen die Beleuchtung passt.

"Kleines Puzzleteil"

"Eine Erkennung sagt noch lange nicht aus, ob die Person der Täter ist, sondern nur, dass die Person dort gewesen sein muss", sagt Schmid. Letzten Endes wäre die Erkennung nur ein kleines Puzzleteil, ob die daraus resultierenden Gutachten als Beweismittel anerkannt werden, entscheiden letztlich die Justizbehörden. Wie hoch die Trefferquote ist, sei nicht bekannt, da noch praktische Erfahrungen fehlen würden. "Es hängt mit der Qualität der Inhalte zusammen. Je größer die Datenbanken, desto besser die Erkennung", sagt Schmid.

Kritik

Kritiker sind besorgt über die Auswirkungen von Gesichtserkennungssoftware. Die Technologie sei nicht perfekt, meinen Bürgerrechtler. So wurde in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass die Erkennung von farbigen Personen oft weitaus schlechter ist als von weißen. "Es geht oft um die Aufnahmeposition", sagt Schmid, auch hellhäutigere Personen würden bei schlechtem Licht schwer zu erkennen sein. Die Software arbeite aber nicht allein – "das schauen sich immer Experten an und beurteilen das." Oft werde mehr als eine Person erkannt, dann müsste genau ausgewertet werden.

foto: apa Bilder von Überwachungskameras, auf die die Polizei dank dem Sicherheitspolizeigesetz zugreifen darf, sollen mit einer Referenzdatenbank der Polizei abgeglichen werden.

Welche Software eingesetzt wird, könne Schmid nicht sagen, da er "keine Werbung" für das Unternehmen machen wolle, jedoch handle es sich um einen marktführenden Anbieter. Zudem orientiere man sich an anderen Polizeibehörden. Man nutze aber bloß die softwarespezifischen Algorithmen, die Oberfläche und die Tools müssten noch an österreichische Rechtsbedingungen angepasst werden.

Racial Profiling in China

Diese Woche sorgte ein Artikel über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware für weltweite Schlagzeilen. Diesem zufolge setzen die chinesischen Behörden offenbar auf das System der Gesichtserkennung, um die muslimische Minderheit der Uiguren in ganz China zu überwachen. Nach einem Bericht der "New York Times" wird Chinas immenses Netz an Überwachungskameras so programmiert, dass die Gesichtserkennung Uiguren aufgrund ihres Aussehens herausfiltern kann.

foto: sum Die Wiener Polizei setzt neuerdings bei Demos Drohnen ein.

Experten sagten dem Blatt, es sei das erste bekanntgewordene Beispiel einer Regierung, die bewusst künstliche Intelligenz für das sogenannte Racial Profiling einsetzt, das heißt für die Polizeikontrolle von Menschen aufgrund ihrer Haut- und Haarfarbe sowie ihrer Gesichtszüge. Die turksprachige Ethnie aus der Region Xinjiang unterscheidet sich oftmals im Aussehen von der Bevölkerungsmehrheit der Han. (Muzayen Al-Youssef, Markus Sulzbacher, 18.4.2019)