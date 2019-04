Krankschreiben per WhatsApp – Laut Krankenkasse nicht zulässig

Deutsches Start-up will in Österreich bei Erkältung Weg zum Arzt ersparen – WGKK: Krankschreibung ohne persönlicher Untersuchung nicht möglich

Wien – Krankschreibung ohne Arzttermin per WhatsApp? Ein Start-up-Unternehmen aus Deutschland bietet nach eigenen Angaben diesen Dienst nun auch in Österreich an. Die erste Krankschreibung sei bereits "problemlos akzeptiert", worden heißt es in einer Aussendung. Laut Wiener Gebietskrankenkasse ist eine Krankschreibung ohne persönlicher Untersuchung durch einen Arzt jedoch in Österreich nicht möglich.

Ein Rechtsanwalt aus Hamburg hatte die Idee zu "AU-Schein", um bei Erkältungen den Weg in eine Praxis vermeiden zu können. So soll es funktionieren: Auf einer Internetseite beantworten Patienten per Smartphone einen Fragebogen, geben persönliche Daten ein und zahlen neun Euro per PayPal oder Kreditkarte. Diese Angaben werden der Aussendung zufolge verschlüsselt per WhatsApp an einen Arzt gesendet, der die Erkältung diagnostiziert und die Krankschreibung ausstellt. Die Patienten erhalten diese daraufhin per WhatsApp sowie im Original per Post.

Die Krankschreibungen seien "textlich jetzt so angepasst", dass der Dienst auch in Österreich angeboten werden könne, so das Start-up. Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) entgegnete dem am Donnerstag in einer Stellungnahme: "Die Krankschreibung erfolgt in Österreich nur durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aufgrund einer persönlich durchgeführten Untersuchung und einer dieser Untersuchung entsprechenden Krankenbehandlung. Eine Krankmeldung ausschließlich aufgrund eigener Angaben der Versicherten ist daher nicht zulässig." (APA, 18.4.2019)