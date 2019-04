55 Millionen Downloads in 24 Stunden: "Game of Thrones bricht" Piraterierekorde

Inoffizielle Streaming-Seiten machen dabei den allergrößten Teil aus – Bittorrent spielt nur mehr eine Nebenrolle

Das Warten auf die letzte Staffel von Game of Thrones war lang, das Interesse blieb trotzdem ungebrochen. Am Sonntag wurde in den USA die erste Folge der achten Staffel ausgestrahlt. Für HBO war dieser Event ein riesiger Erfolg, mit 17,4 Millionen Zuschauern lieferte die Staffelpremiere hervorragende Zuseherzahlen. Doch diese Zahl verblasst im Vergleich zu einer anderen.

Analyse

Innerhalb der ersten 24 Stunden wurde die aktuellste Game-of-Thrones-Folge 55 Millionen Mal von TV-Piraten betrachtet. Dies behauptet zumindest die Analysefirma MUSO. Dabei fasst man unterschiedliche Quellen zusammen.

Die aktuell größte bilden dabei inoffizielle Streaming-Seiten, die für 76,6 Prozent des Gesamtvolumens verantwortlich zeichnet. Web-Downloads machen 12,2 Prozent aus, während öffentliche Torrents nur mehr für 10,8 Prozent verantwortlich zeichnen, private Torrents kommen auf 0,5 Prozent.

Regionen

MUSO liefert dabei auch Daten zur regionalen Aufteilung, die nicht minder interessant sind: So führt hier Indien, Nutzer am asiatischen Subkontinent kommen allein auf 10 Millionen Views. An zweiter Stelle folgt dann China (5 Millionen) erst danach dann die USA mit immerhin noch 4 Millionen. (red, 18.4.2019)