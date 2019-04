Charly Kahr will nicht mehr vor Gericht – Berufung zurückgezogen

Der 86-jährige Ex-Skitrainer begründete den Rückzug der Berufung mit seinem hohen Alter, seinem Gesundheitszustand und Rücksichtnahme auf seine Familie

Bludenz – Der ehemalige ÖSV-Trainer Charly Kahr will keine Gerichtsverhandlungen mehr. Er hat die Berufung gegen den Freispruch eines Ehepaars, das er wegen übler Nachrede geklagt hatte, zurückgezogen. Wie DER STANDARD berichtete, zog Kahr gegen eine ehemalige Rennläuferin und ihren Mann vor Gericht, weil ihn diese via Whatsapp an sexuelle Übergriffe während seiner Trainerzeit erinnert hatten.

Die Aussagen bei den zwei Tagsatzungen am Bezirksgericht Bludenz, unter anderem erinnerten sich als Zeuginnen Nicola Werdenigg und Annemarie Moser-Pröll, deckten Abgründe des österreichischen Skisportwesens auf und stürzten Skihelden wie Toni Sailer vom Podest. Kahr (86) begründete den Rückzug der Berufung mit seinem hohen Alter, seinem Gesundheitszustand und Rücksichtnahme auf seine Familie.

Kurz nach dem Freispruch im Jänner war er noch gegensätzlicher Meinung und teilte diese auch via APA mit. Martin Mennel, Anwalt des Ehepaars, ist verwundert: "Es stellt sich die Frage: Warum hat Charly Kahr tatsächlich die Berufung zurückgezogen – hätten doch nach seiner eigenen Argumentation in einem ordnungsgemäßen Verfahren die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen widerlegt werden können." Der Anwalt fordert Kahr auf, "sich bei unseren Mandanten, die er völlig unberechtigt gerichtlich belangte, zu entschuldigen". (Jutta Berger, 18.4.2019)