RTL bestätigt mit "Krone Talk" Programmfenster für Österreich

Ausstrahlung der Polit-Talkshow auf n-tv Austria ab 24. April. Erster Gast ist Bundeskanzler Sebastian Kurz

Wien – Nun ist es offiziell: Die Mediengruppe RTL startet mit n-tv Austria ein eigenes Programmfenster in Österreich. Ab 24. April wird mittwochs um 22 Uhr die Polit-Talkshow "#brennpunkt – Der Krone Talk" präsentiert. Wie DER STANDARD bereits berichtete, verabschiedet sich Europas größte TV-Gruppe damit von fast zweieinhalb Jahrzehnten strikter Enthaltsamkeit in Österreich. Zu Gast in der ersten Sendung ist laut einer Aussendung Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Die Polit-Talkshow, in der Moderatorin Katia Wagner mit Politikern und österreichischen Prominenten über aktuelle Themen diskutiert, ist bereits seit Frühjahr 2018 mittwochs um 19 Uhr online bei krone.tv zu sehen. Durch eine Content-Kooperation von n-tv Austria mit der "Kronen Zeitung" wird das Format erstmals im linearen Fernsehen bei n-tv Austria ausgestrahlt.

Die Österreich-Aktivitäten von RTL werden unter der Geschäftsführung von Uli Wurth (Mediengruppe RTL Deutschland) und Walter Zinggl (IP Österreich) verantwortet. (red, 17.4.2019)