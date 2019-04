Bucks, Rockets und Celtics in NBA-Playoffs weiter souverän

Je zweiter Sieg für Trio, Harden legt Triple-Double auf

Milwaukee – Die Milwaukee Bucks, Houston Rockets und Boston Celtics haben am Mittwochabend (Ortszeit) in der Auftaktrunde der NBA-Play-offs vor eigenem Publikum erneut gewonnen und damit auf jeweils 2:0 in den "Best of seven"-Serien gestellt. Mann des Tages war James Harden, der Houston mit einem Triple-Double (32 Punkte, 13 Rebounds, 10 Assists) zum klaren 118:98-Sieg über Utah Jazz führte.

Topscorer für Rekordmeister Boston beim 99:91 gegen die Indiana Pacers war Kyrie Irving mit 37 Zählern, während beim 120:99-Triumph der Bucks über die Detroit Pistons einmal mehr der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo mit 26 Punkten und zwölf Rebounds herausragte. (APA, 18.4.2019)

Ergebnisse vom Mittwoch – 1. Runde ("best of seven"), jeweils zweites Spiel:

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 120:99 – Stand in der Serie 2:0

Boston Celtics – Indiana Pacers 99:91 – Stand in der Serie 2:0

Western Conference:

Houston Rockets – Utah Jazz 118:98 – Stand in der Serie 2:0