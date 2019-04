FPÖ-nahe "Zur Zeit" legt Außenministerin Kneissl Rücktritt nahe

Herausgeber Walter Seledec attackiert die die von der FPÖ nominierte Ministerin: Gäbe "viele andere Spitzenkräfte in der FPÖ"

Wien – Offenbar ist Karin Kneissl, von der FPÖ nominierte Außenministerin, bei der FPÖ-nahen Postille "Zur Zeit" in Ungnade gefallen – wohl nicht zuletzt, weil sie sich unlängst in der sonntäglichen ORF-"Pressestunde" nicht darauf festlegen wollte, bei der EU-Wahl FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zu wählen. "Ich habe mich auch immer gegen Wahlempfehlungen ausgesprochen", erklärte Kneissl bei ihrem Fernsehauftritt am 7. April. Auch die Rechtsallianz der FPÖ mit Partnern wie Marine Le Pen und Matteo Salvini wollte sie nicht kommentieren, das sei "eine parteipolitische Entscheidung", sie sei für Österreichs Außenpolitik zuständig.

Am besten gleich und sofort

In der aktuellen Ausgabe von "Zur Zeit" legt ihr Herausgeber und Ex-ORF-Mann Walter Seledec nun einen Abgang nahe – und zwar "am besten gleich und sofort". Es gäbe "viele andere Spitzenkräfte in der FPÖ".

Infrastrukturminister Thomas Hofer (FPÖ) wird im selben Blatt übrigens demonstrativ gelobt – ihm wird immer wieder nachgesagt, dass er auf den Ministerposten im Außenamt spitze, weil er im Jahr 2022 bei der nächsten Bundespräsidentenwahl erneut antreten möchte und ihm dieser Posten eine bessere Ausgangsposition im Wahlkampf verschaffen würde. (red, 18.4.2019)