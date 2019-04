Nordkorea testet neue "taktische Lenkwaffe"

In Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un – Waffe soll "mächtigen Sprengkopf" transportieren können

Seoul – Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach Angaben von Staatsmedien dem Test einer neuen "taktischen Lenkwaffe" beigewohnt. Die Waffe habe ein "besonderes Lenksystem" könne einen "mächtigen Sprengkopf" transportieren, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Genauere Angaben machte die Agentur nicht. Es wird spekuliert, dass es sich um keine besonders weitreichende Waffe handeln könne, möglich wäre auch der Test eines neuartigen Artilleriegeschoßes. Dass einer der in der Aussendung erwähnten Offiziere, Pak Jong Chon, in einer Artillerieeinheit tätig ist.

Zwei weitere in de KCNA-Meldung genannte Militärs, Ri Pyong Chol und Kim Jong Sik, stehen wegen ihrer Beteiligung an Nordkoreas Raketenprogramm auf der US-Sanktionsliste.

Aktivitäten in Yongbyon

Erst am Mittwoch hatte das in Washington ansässige Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS) mitgeteilt, auf dem nordkoreanischen Atomgelände Yongbyon seien neue Aktivitäten beobachtet worden. Satellitenbilder zeigten demnach fünf spezielle Eisenbahnwaggons in der Nähe der Urananreicherungsanlage und des Labors für Radiochemie.

foto: reuters/csis/beyond parallel/digitalglobe 2019 Die speziellen Eisenbahnwaggons in Yongbyon.

Kim hatte sich bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr in Singapur grundsätzlich auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt, ohne allerdings konkrete Schritte zu vereinbaren. Bei ihrem zweiten Gipfel Ende Februar in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erreichten Kim und Trump keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung. Seither gab es bereits mehrfach Berichte über neue Aktivitäten auf nordkoreanischen Testanlagen. (red, APA, 18.4.2019)