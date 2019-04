Nadal in Monte Carlo im Achtelfinale

Titelverteidiger bezwang spanischen Landsmann Bautista in zwei Sätzen

Monte Carlo – Tennis-Star Rafael Nadal hat sein erstes Match nach knapp fünf Wochen am Mittwoch in Monte Carlo klar gewonnen. Der 32-jährige Titelverteidiger besiegte in Runde zwei seinen spanischen Landsmann Roberto Bautista 6:1, 6:1. Nadal trifft im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow oder den Deutschen Jan-Lennard Struff. Im Anschluss an das Nadal-Match spielte Dominic Thiem gegen Martin Klizan (SVK). (APA, 17.4.2019)