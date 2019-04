Tatortermittlung: Von blutiger Wirklichkeit zu virtueller Realität

Aus Luftaufnahmen beziehungsweise Serienfotos lassen sich 3D-Modelle am Computer generieren. Schon seit mehreren Jahren können Tatortteams auf eine Spheron-Scene-Cam zurückgreifen, die Rundumaufnahmen macht. Noch bevor dieser Trend auch in der Unterhaltungselektronik Einzug hielt, kam die Technik etwa bei der Aufarbeitung des Falles Fritzl zum Einsatz. Beim Prozess wurden 3D-Aufnahmen des Verlieses im Keller präsentiert.

Bei komplexen Schussdelikten wenden Ondrovics und Frais eine besondere Methode zur Visualisierung von Schussrichtungen an. Ein Laserpointer liefert die Lichtquelle, bei üblichen Geräten ist aber nur der Endpunkt und nicht der Strahlengang selbst sichtbar. Früher arbeiteten die Tatortermittler mit einer Nebelmaschine, um den Strahl sichtbar zu machen. Doch nun stellen sie die Kamera auf Langzeitbelichtung und verschieben während der Aufnahme ein Blatt Papier im Strahlengang. Aus dem Punkt wird so im fertigen Foto eine Linie, die quasi den eingefrorenen Schuss zeigt.

Oft geht es auch darum, bestimmte Behauptungen auszuschließen. Beim sogenannten Höhenstraßenmord in Wien beispielsweise starb 2004 eine junge Frau durch die Detonation einer Handgranate im Kofferraum ihres Autos. Der Täter, dem sie kurz davor ihr Haus und ihre Lebensversicherung überschrieben hatte, behauptete, sie habe unsachgemäß mit dem Sprengmittel hantiert. Doch die Spurensicherer entdeckten, dass der Leichnam eine ungewöhnliche Beschmauchung am Oberkörper bis unter die linke Achsel aufwies.

Auge, Kamera, Hand – diese Merkregel wird Polizeischülern von Anfang an eingetrichtert und begleitet Polizisten ein ganzes Berufsleben lang. An einem Tatort müssen sich alle Ermittler an diese Reihenfolge halten – außer natürlich es gibt verletzte Personen, die versorgt werden müssen. Ansonsten gilt: Niemand darf einen Tatort betreten, bevor dieser nicht gesichert und genau dokumentiert wurde. Jede nachträgliche und nicht belegte Veränderung oder Fremdspur kann die Aufklärung eines Verbrechens verzögern und unter Umständen sogar verhindern.

WISSEN: Geschichte der Spurensicherung

In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts genoss die "Wiener Schule der Kriminalistik" Weltruf. 1902 wurde beim Erkennungsdienst die Daktyloskopie, also das Fingerabdruckverfahren zur Identifizierung von Personen, eingeführt. 1909 präsentierte das Erkennungsamt in Wien die erste Folie zur Abnahme und Fixierung von Fingerabdruckspuren. 1924 wurde das Kriminalistische Institut gegründet, an dem sich Richter, Staatsanwälte und Kriminalisten ausbilden ließen. Vorreiter war Österreich schließlich auch 1990, als hierzulande das automatisierte Fingerabdruckidentifizierungssystem (AFIS) eingeführt wurde. Als drittes Land in Europa baute Österreich schließlich 1997 eine DNA-Datenbank auf. (simo)