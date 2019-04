"Die zehn Gebote" und "The Walk": TV-Tipps für Donnerstag

Außerdem eine Reportage zum Thema "Nachhaltig reisen" und digitale Abstinenz im Selbstversuch

19.40 REPORTAGE

Re: Nachhaltig reisen Urlaub mit gutem Gewissen, wie geht das? Re: zeigt Wege auf, wie Reisen und Klimaschutz zusammengehen können. Bis 20.10, Arte

20.15 BIBELEPOS

Die zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Wer sich Moses wie Charlton Heston vorstellt, hat wahrscheinlich irgendwann Cecil B. DeMilles kolossales Bibelepos gesehen. In leuchtendem Technicolor! Bis 23.50, ORF 3

movieclips Charlton Heston als Moses in "The Ten Commandments" ("Die zehn Gebote").

20.15 REPORT

Dokeins: Off – Auszeit vom digitalen Wahnsinn Wie lebt es sich ohne Handy, Laptop und Internet? Dokeins-Host Mariella Gittler wagt den Selbstversuch. Bis 21.00, ORF 1

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: die 93-jährige Lotte Tobisch, der Moraltheologe und Mediziner Matthias Beck, der Poetry-Slammer Omar Khir Alanam und die Lehrerin und Buchautorin Silvia Ebner. Bis 0.05, ORF 2

0.45 BALANCEAKT

The Walk (USA 2015, Robert Zemeckis) Am 7. August 1974 balancierte der französische Straßenkünstler und Hochseilartist Philippe Petit in 417 Meter Höhe achtmal zwischen den Twin Towers des World Trade Center hin und her. Robert Zemeckis zeichnet den akribisch geplanten Coup nach. Eine wichtige Episode dabei: Petits Seiltanz zwischen den Türmen von Notre-Dame drei Jahre zuvor. Bis 2.40, ORF 1