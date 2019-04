Klima-Aktivisten blockierten Wiener Ringstraße

Handvoll Klimaschützer der Initiative "Extinction Rebellion" postierten sich bei Burgtheater auf Fahrbahn – Polizei trug Demonstranten weg

der standard Hupkonzert und Sitzblockade auf der Wiener Ringstraße

Wien – Aktivisten der Klima-Initiative "Extinction Rebellion" haben am Mittwoch auch in Wien demonstriert. Sie blockierten am Nachmittag die Ringstraße beim Burgtheater. Der Protest fand im Rahmen einer Aktionswoche der Initiative statt. Die Polizei löste die Blockade nach rund einer Dreiviertelstunde wieder auf.

foto: apa/georg hochmuth Die Aktivisten wollten mit ihrer Straßensperre vor dem Wiener Rathaus den "Klimanotstand ausrufen".

Eine Handvoll Aktivisten hatten sich zuvor auf der Fahrbahn postiert und so den Verkehr aufgehalten, wobei sie die Straßenbahnen passieren ließen. Transparente mit Sprüchen wie "Willst du mit mir aussterben?" oder "Klimanotstand ausrufen" wurden gezeigt. Autofahrer antworteten mit einem Hupkonzert.

Nach 45 Minuten weggetragen

Die nicht angemeldete Aktion blieb von der Polizei nicht lange unbemerkt. Sie richtete kurzfristig eine örtliche Umleitung ein. Rund eine Dreiviertelstunde nach Protestbeginn trugen die Exekutivbeamten schließlich die noch auf der Straße verbliebenen Demonstranten weg. Der Autoverkehr konnte daraufhin wieder fließen.

foto: apa/georg hochmuth Nach einer Dreiviertelstunde wurden die Aktivisten von der Polizei weggetragen.

Schon am Montag hatten sich die Aktivisten der – wie es hierzulande heißt – "Rebellion für das Leben" versammelt. Zunächst fand ein "öffentliches Training" für gewaltfreien zivilen Ungehorsam statt, wie es in einer Aussendung hieß. Auch Störaktionen an Verkehrsknotenpunkten waren bereits angekündigt worden. (APA, 17.4.2019)