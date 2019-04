Welches war Ihr erstes Handy?

Ein Nokia 3310? Oder ein Klapphandy? Oder musste man bei Ihrem ersten Mobiltelefon noch die Antenne ausziehen? Erzählen Sie von Ihrem ersten Handy!

An das erste eigene Handy erinnern sich wohl die meisten – und verbinden zahlreiche Geschichten mit dem Gadget. Texten, telefonieren und Snake spielen konnte man zum Beispiel mit dem Nokia 3310, das für viele das Einstiegsgerät gewesen ist. Mehr musste ein Handy vor 20 Jahren auch nicht können. Geräte vor dem kultigen blau-silbernen Handy konnten noch weniger: Die Fähigkeiten der ersten Mobiltelefone in den 90ern beschränkten sich vollkommen aufs Telefonieren und Nachrichten-Verschicken. Bei diesen musste teilweise noch eine Antenne ausgezogen werden, um einen besseren Empfang zu bekommen. Erst später kamen Spiele und Farben hinzu.

Snake und der berüchtigte Internetknopf

Das erste Handy war ein Symbol für Unabhängigkeit – also unabhängig davon, wo man sich gerade befindet, telefonieren zu können. Vielleicht auch unabhängig von den Eltern, weil man nicht mehr in Hörweite telefonieren musste und nun seinen Freunden Nachrichten schicken konnte.

Für Nostalgiker haben die Urhandys gewisse Vorzüge, die heutige Smartphones so nicht besitzen: Die alten Mobiltelefone waren fast unzerstörbar, und der Akku hielt fast eine Woche. Doch nicht nur Positives bleibt von den Pioniergeräten in Erinnerung: Textnachrichten mussten mühsam eingetippt werden: Viermal die Sieben drücken, um ein S zu schreiben, ist heute kaum mehr vorstellbar. Und ein unachtsamer Knopfdruck führte dazu, dass sich das Internet öffnete – und die Angst, sich in Unkosten zu stürzen.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihr erstes Handy?

Welches Modell hatten Sie? Wann wechselten Sie auf ein Smartphone? (rec, 18.4.2019)